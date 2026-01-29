Стричься или нет: лунный прогноз и приметы на 30 января

Сочетание лунного календаря и народных примет делает 30 января 2026 года подходящим днем для ухода за волосами, особенно если цель — здоровье и естественная красота волос.

Согласно астрологическим рекомендациям, стрижка 30 января помогает избавиться от излишней энергетической нагрузки и настроиться на новые дела. День благоприятен для ухода за волосами и здоровья в целом. Стрижка укрепляет волосы, делает их более послушными и помогает поддерживать форму прически.

Стрижка: что советует астрология

Стрижка 30 января благоприятна для поддержания здоровья волос и их укрепления.

Подходит для корректировки длины, особенно если цель — избавиться от посеченных кончиков.

Не рекомендуется кардинально менять стиль, так как большие перемены могут отразиться на эмоциональном состоянии и финансовых делах.

Рекомендации по окрашиванию

30 января 2026 года окрашивание волос астрологи оценивают как нейтральное или слегка благоприятное. Важно учитывать:

Натуральные оттенки и мягкое тонирование предпочтительнее ярких и радикальных цветов.

Окрашивание в этот день помогает волосам дольше сохранять здоровье и блеск, особенно при использовании качественных средств.

Новые или рискованные цвета могут дать непредсказуемый эффект, поэтому их лучше отложить.

Приметы стрижки и окрашивания 30 января

Народные приметы связывают стрижку и окрашивание с личной энергией и удачей:

Стрижка помогает избавиться от негативной энергии.

Волосы, подстриженные в этот день, будут меньше ломаться и быстрее восстанавливаться.

Окрашивание натуральными оттенками в этот день приносит стабильность и гармонию в дела.

Избегать окрашивания в яркие и нестандартные цвета — это считается рискованным по приметам.

Итог: можно ли стричься и краситься 30 января 2026

30 января 2026 года считается благоприятным днем для стрижки и умеренного окрашивания волос. Основные рекомендации:

Подстригать волосы можно для укрепления и обновления.

Изменение прически кардинально лучше отложить.

Красить волосы безопаснее в естественные или мягкие оттенки.

Февраль 2026 года окажется благоприятным временем для особых жизненных решений. Энергетика месяца способствует гармонии, взаимопониманию и укреплению отношений. Брак, заключенный в это время, обещает особую теплоту и доверие между партнерами. Больше о том, кто окажется под влиянием этого периода, читайте в материале Подмосковье Сегодня.