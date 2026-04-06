Стрижка и уход 7 апреля 2026 по лунному календарю: благоприятный день или нет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
7 апреля 2026 года Луна убывающая (третья фаза, освещенность около 76%) и находится в знаке Стрельца. Это сочетание дарит энергию перемен, расширения и оптимизма. Для бьюти-процедур день считается одним из самых удачных в апреле — особенно если вам нужно не просто освежить образ, а заложить основу для здоровых и сильных волос.
Стрижка волос 7 апреля 2026 года
Стрижка на убывающую Луну замедляет рост волос. Это идеальный выбор для тех, кто:
- хочет дольше сохранить форму стрижки;
- борется с секущимися кончиками и ломкостью;
- планирует отращивать волосы, но нуждается в коррекции — после такой стрижки волосы будут расти крепче и меньше сечься.
Стрелец придает стрижке динамику: хорошо ложатся многослойные, градуированные стрижки, каскад, лесенка. Короткие стрижки (пикси, боб, гарсон) будут выглядеть особенно графично и долго держать форму.
Окрашивание и тонирование
7 апреля — нейтрально-благоприятный день для окрашивания. Краска ляжет ровно, но стойкость будет средней (ниже, чем на растущей Луне, но выше, чем в неблагоприятные дни). Лучше выбирать оттенки, близкие к натуральным, или мягкое тонирование. Резкие эксперименты с цветом (например, обесцвечивание или переход в блонд) лучше перенести — результат может быть непредсказуемым.
Маникюр и педикюр
Стрелец управляет бедрами и печенью, но для рук и ногтей день благоприятный. Можно делать:
- гигиенический маникюр и педикюр;
- укрепление ногтей (биогель, акригель);
- наращивание — ногти будут держаться хорошо.
Дизайн с геометрией, стрелками, этническими мотивами или в стиле «бохо» будет особенно гармоничен. Не стоит делать слишком массивный дизайн — Стрелец любит легкость и свободу.
Уход за лицом и телом
7 апреля энергия дня располагает к активным процедурам:
- чистки (ультразвуковая, механическая) пройдут с хорошим результатом;
- пилинги (химические, энзимные) — кожа быстрее восстановится;
- массаж лица и тела — усилит лимфоток и снимет напряжение.
А вот инъекционные методики (ботокс, филлеры, мезотерапия) лучше отложить: в знаке Стрельца повышается риск отеков и неравномерного распределения препарата.
Что нельзя делать 7 апреля в бьюти-сфере
- удаление волос (шугаринг, воск, лазер) — убывающая Луна в огненном знаке может усилить раздражение и сделать волоски более жесткими при отрастании;
- химическая завивка — результат может держаться хуже обычного;
- наращивание ресниц — искусственные ресницы будут быстрее отклеиваться.
Общая рекомендация
День отлично подходит для смены имиджа, если вы давно хотели сделать короткую стрижку или добавить объема. Также хорошо запланировать поход к косметологу на чистку или пилинг. Избегайте агрессивных процедур и удаления волос.