Стрижка и уход 7 апреля 2026 по лунному календарю: благоприятный день или нет

7 апреля 2026 года Луна убывающая (третья фаза, освещенность около 76%) и находится в знаке Стрельца. Это сочетание дарит энергию перемен, расширения и оптимизма. Для бьюти-процедур день считается одним из самых удачных в апреле — особенно если вам нужно не просто освежить образ, а заложить основу для здоровых и сильных волос.

Стрижка волос 7 апреля 2026 года

Стрижка на убывающую Луну замедляет рост волос. Это идеальный выбор для тех, кто:

хочет дольше сохранить форму стрижки;

борется с секущимися кончиками и ломкостью;

планирует отращивать волосы, но нуждается в коррекции — после такой стрижки волосы будут расти крепче и меньше сечься.

Стрелец придает стрижке динамику: хорошо ложатся многослойные, градуированные стрижки, каскад, лесенка. Короткие стрижки (пикси, боб, гарсон) будут выглядеть особенно графично и долго держать форму.

Окрашивание и тонирование

7 апреля — нейтрально-благоприятный день для окрашивания. Краска ляжет ровно, но стойкость будет средней (ниже, чем на растущей Луне, но выше, чем в неблагоприятные дни). Лучше выбирать оттенки, близкие к натуральным, или мягкое тонирование. Резкие эксперименты с цветом (например, обесцвечивание или переход в блонд) лучше перенести — результат может быть непредсказуемым.

Маникюр и педикюр

Стрелец управляет бедрами и печенью, но для рук и ногтей день благоприятный. Можно делать:

гигиенический маникюр и педикюр;

укрепление ногтей (биогель, акригель);

наращивание — ногти будут держаться хорошо.

Дизайн с геометрией, стрелками, этническими мотивами или в стиле «бохо» будет особенно гармоничен. Не стоит делать слишком массивный дизайн — Стрелец любит легкость и свободу.

Уход за лицом и телом

7 апреля энергия дня располагает к активным процедурам:

чистки (ультразвуковая, механическая) пройдут с хорошим результатом;

пилинги (химические, энзимные) — кожа быстрее восстановится;

массаж лица и тела — усилит лимфоток и снимет напряжение.

А вот инъекционные методики (ботокс, филлеры, мезотерапия) лучше отложить: в знаке Стрельца повышается риск отеков и неравномерного распределения препарата.

Что нельзя делать 7 апреля в бьюти-сфере

удаление волос (шугаринг, воск, лазер) — убывающая Луна в огненном знаке может усилить раздражение и сделать волоски более жесткими при отрастании;

химическая завивка — результат может держаться хуже обычного;

наращивание ресниц — искусственные ресницы будут быстрее отклеиваться.

Общая рекомендация

День отлично подходит для смены имиджа, если вы давно хотели сделать короткую стрижку или добавить объема. Также хорошо запланировать поход к косметологу на чистку или пилинг. Избегайте агрессивных процедур и удаления волос.