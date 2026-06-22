Последний маршрут семьи Усольцевых: остановка в Мине, нож из магазина и исчезновение в тайге

Стали известны новые подробности исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Сергей, Ирина и их дочь пропали без вести в конце сентября 2025 года во время самостоятельного похода по Кутурчинскому Белогорью. Об этом сообщили корреспонденты aif.ru со ссылкой на имеющиеся данные.

По информации журналистов, семья начала свой маршрут 27 сентября 2025 года. Первой остановкой стал поселок Мина, где Усольцевы заехали в придорожный магазин. Там они приобрели напитки, снеки и нож. После этого проехали около двух километров и пешком поднялись на гору, с которой открывается панорамный вид на реку Мину.

Спустившись, путешественники проехали еще шесть километров до поселка Кутурчин и заселились на турбазу «Геосфера», популярную среди любителей экстремального туризма. Журналисты уточнили, что дальнейшее восхождение к скале Мальвинка и «Камню желаний» семья планировала совершить самостоятельно, поскольку организованных туристических групп в то время не было.

На следующий день, 28 сентября, Усольцевы покинули турбазу. Их автомобиль обнаружили на окраине поселка Кутурчин. Оттуда они пешком отправились по выбранному маршруту — и больше их никто не видел. С тех пор о судьбе семьи ничего не известно. Поисковые мероприятия, организованные сразу после обращения родственников, результатов не дали. Спасатели прочесывали тайгу, но следов найти не удалось. Версии о возможных причинах исчезновения варьируются от несчастного случая до преднамеренного ухода от цивилизации. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению обстоятельств. Местные жители и туристы, знакомые с маршрутом, отмечают, что район Кутурчинского Белогорья считается сложным для прохождения из-за крутых склонов и отсутствия связи.

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