Жена экс-участника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса и его дочь почтили память певца

В понедельник, 22 июня исполнилось, четыре года со дня смерти певца Пьера Нарцисса. Артист, которого зрители запомнили по участию в проекте «Фабрика звезд» и прозвищу «шоколадный заяц», ушел из жизни в июне 2022 года. Причиной смерти стали подагра, развившаяся на фоне астмы, а также почечная недостаточность, сообщает Super.

В памятную дату дочь Нарцисса Каролина-Кристель и бывшая жена Валерия Калачева опубликовали в своих блогах архивные фотографии певца и обратились к нему со словами любви и скорби.

Фото: [ Валерия Калачева/соцсети ]

«Мой дорогой Пьер, помним, любим, чтим всегда», — написала Валерия.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне, но стал известен в России благодаря яркому голосу, экзотической внешности и харизме. После участия в «Фабрике звезд» он выпустил несколько песен и клипов, которые полюбились публике. Однако болезнь помешала его карьере.

Артист долго боролся с недугами, но, к сожалению, проиграл борьбу. После смерти его тело было перевезено на родину, где он и был похоронен.

Ранее стало известно о смерти актера Вячеслава Рыбакова.