Звезда «Универа» Настасья Самбурская удивила поклонников образом в парике

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В личном блоге артистка опубликовала снимок, на которых предстала в образе блондинки. Фотографии были сделаны в гримерке во время подготовки к съемкам. Для создания нового образа звезда использовала светлый парик с длинными волнистыми локонами. Челку зафиксировали яркими заколками.

Макияж Настасьи также претерпел изменения: она сделала акцент на глазах с помощью выразительных стрелок и нанесла сочную красную помаду, которая придала ее лицу свежесть и яркость.

Образ актрисы дополнила облегающая ярко-желтая майка с текстовым принтом, которая стала центральным элементом наряда. В сочетании с ультракороткими джинсовыми шортами с необработанным краем образ получился дерзким и молодежным. Финальными штрихами стали классический коричневый кожаный ремень, подчеркивающий талию, и высокие светло-бежевые сапоги на плоской темной подошве. Весь лук выглядел стильно и продуманно до мелочей.

Поклонники Настасьи уже успели оценить ее новый образ. В комментариях активно обсуждают, насколько ей идет быть блондинкой, и гадают, останется ли она в этом амплуа или это лишь временный эксперимент.

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