«Сюрреализм в кадре»: новые фото Лизы Арзамасовой сравнили с картинами Сальвадора Дали

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова удивила своих подписчиков необычным фото, пишет WomanHit. На снимке она предстала в нестандартном образе, который многие сравнивают со стилем великого сюрреалиста Сальвадора Дали.

Кадр мгновенно стал популярным и собрал множество восхищенных комментариев. Поклонники отметили, что актриса не боится экспериментировать и всегда радует их оригинальными публикациями.

Но не только творчеством живет Елизавета. В ее жизни царит гармония. Она счастлива в браке с известным фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. Супруги воспитывают двоих детей: сына и дочь. Недавно в их семье появился новый член — четвероногий питомец по кличке Лаки, который уже стал всеобщим любимцем.

Арзамасова не забывает и о своем личном блоге. Она регулярно общается с поклонниками, делится яркими моментами из жизни и отвечает на вопросы. Поэтому ее публикации всегда вызывают живой отклик.

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