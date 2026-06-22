Пупок на первый взгляд кажется совершенно обычной и безобидной частью человеческого тела. Однако прикосновения к нему у многих людей провоцируют весьма необычные ощущения. Кому-то это просто неприятно, кого-то разбирает щекотка, иные чувствуют, будто импульс уходит глубоко внутрь брюшной полости или даже опускается ниже. А некоторые и вовсе испытывают почти иррациональное отвращение от любого касания в этой области. Здоровье Mail разобрались в причинах подобной реакции.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

По мнению экспертов, чаще всего неприятные ощущения возникают под воздействием сразу нескольких факторов.

Прежде всего, кожа в области пупка отличается высокой чувствительностью. У многих людей прикосновения к этому участку вызывают щекотку, легкую болезненность или ощущение, будто проваливаешься внутрь. Ощущения от касания этой зоны сильно отличаются от прикосновений к плечу или руке — они кажутся более интимными, необычными и незнакомыми.

Кроме того, пупок расположен в центре живота. Именно живот для многих является уязвимой зоной, которую человек подсознательно оберегает. Именно поэтому даже самое обычное прикосновение может активировать внутреннюю тревогу и настороженность.

И наконец, пупок невольно ассоциируется с внутренним пространством тела. Даже не задумываясь об этом сознательно, многие люди испытывают смутное беспокойство, что касание пупка может задеть что-то глубже, чем кожный покров. С анатомической точки зрения это не подтверждается, однако психологически подобное ощущение встречается весьма часто.

«Но если пупок действительно болит, если есть покраснение, отек, выделения, мокнутие, неприятный запах, выпячивание, выраженная болезненность или ощущение, что боль идет глубоко внутрь, это уже не про обычную чувствительность. В таких случаях стоит подумать не о „странной реакции“, а о возможной медицинской причине — например, раздражении кожи, инфекции, грыже или другой проблеме в этой области», — говорится в статье «Здоровье Mail».

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