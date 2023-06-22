«Сушилка дышит на ладан, но мы не сдаемся»: команда волонтеров делает мясные чипсы для бойцов СВО

Алла Юсина из Липецка в последние месяцы стала практически мясных дел мастером. Она приловчилась делать мясные чипсы и сухие колбаски для бойцов спецоперации. Началось все с того, что ее приятельница заказала и оплатила женщине дегидратор — «сушилку» продуктов.

Алла по профессии — ведущая праздничных мероприятий. Работа разъездная, ненормированная, но все равно женщина находит время и на волонтерскую деятельность. Юсина, как и ее команда из десяти человек, готовит для бойцов ночью. По сути, это вторая рабочая смена для активистов, которые делают добрые дела, уложив детей спать и достав с полки свои старенькие сушилки для овощей.

Стала готовить по запросу

«Я хотела заниматься сухими супами, но потом посмотрела, что многие волонтеры спрашивают мясные чипсы, они очень нужны солдатам. Это белковый полезный и вкусный перекус, который долго не портится. Его можно взять с собой: это пакетик весом 100 граммов, на приготовление которого уходит 300 граммов свежего мяса», — объясняет активистка.

Десять дней Алла изучала видеоролики, пока у нее не появилось ощущение того, что она это делала не один раз. Потом уже купила мясо, курицу, карбонад и сделала первую партию чипсов. Привезла на пробу друзьям, и всем понравилось.

«Первая партия вообще шикарная была: в свинину по рецепту идет 50 грамм коньяка. У меня было две бутылки в запасе, и я их все отправила туда, потому что сама не выпиваю — все время за рулем. Потом коньяк закончился, делала с соевым соусом», — сказала Юсина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На дегидраторе Алла не остановилась, купила вакууматор, чтобы хорошо упаковывать готовые чипсы. Дошла до того, что начала одна перерабатывать по 20 килограммов мяса в неделю. Но запросы с передовой все же превышали предложение Аллы. И Юсина кинула клич, в группу собрались отзывчивые и близкие по духу люди.

«Сейчас мы можем переработать и вакуумировать по 90 килограммов мяса в неделю. Могли бы больше, но, как и у многих, все упирается в финансы. Желающие подкидывают по чуть-чуть, а так все на свои средства. Ездим на оптовые рынки, покупаем с промокодами, ищем какие-то хитрости, как можно заказывать подешевле», — делится женщина.

Фото: [ Мясные чипсы для наших Zащитников/vk.com ]

Разные, но вместе

На прошлой неделе липецкие волонтеры отправили 25,5 килограмма готового и упакованного мяса. Причем у некоторых дома есть лишь простые сушилки «ветерок». Если в дегидратор можно загрузить сразу большой объем продукта, то сушилка работает медленно. Да и при постоянных нагрузках, которые выполняют активисты, такая техника на ладан дышит. Но люди не сдаются и делают все, что могут.

В команде вместе с Аллой есть многодетная мама, жены профессиональных военных, супруга мобилизованного. Есть даже мужчина, у которого вся кухонная техника: у него был опыт готовки для семьи и друзей.

«Учились и учимся: продолжаем делать чипсы, еще стали готовить колбаски-пивчики. Но мы уменьшили в рецепте соль и остроту, ведь они у нас будут не под пенный напиток. Делимся рецептами, рассказываем друг другу многое. У нас в чате очень приятное общение. Хотя мы и разные, делаем одно общее дело», — подчеркивает Алла.

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