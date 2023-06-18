Свахи и психологи дали рекомендации для идеального свидания

«Территории любви» в первой декаде июня назвало Главное управление ЗАГС Московской области. Лидерами по количеству заключенных браков стали отделы управления в Раменском и Бронницах, Домодедове и Одинцове. Для тех, кто пока еще не нашел свою «половинку», рассказываем о критериях идеального свидания от свах и психологов. Они же подсказали, на что обращать внимание при первом свидании и какие нюансы дадут знать, что это именно ваш человек.

ДАВАЙ БЕЗ ДОПРОСОВ

Главный критерий идеального свидания – комфортность, уверена сваха Галина Карасева из Пушкино. Если вы познакомились через брачное агентство или сайт знакомств, не спешите наматывать километры по паркам.

«Прогулка на свежем воздухе – прекрасный способ пустить свидание кувырком. Я регулярно слышу рассказы, как после таких встреч девушка стирает ноги в туфлях и, уставшая, голодная, с поплывшей от жары косметикой, мечтает уехать домой», – рассказывает Галина.

Также сваха не советует идти в кино, где общение скомкано. Идеальный вариант для первой встречи – летняя веранда кафе. Но и такой формат Галина Карасева советует не затягивать надолго. Оптимальное время – час-полтора.

«Старайтесь говорить только о хорошем и не превращайте свидание в допрос. Темы под запретом на первой встрече: кто сколько зарабатывает, политика, религия, налоги, бывшие», – подчеркивает она.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

При знакомстве очень важно обратить внимание, насколько человеку интересно с вами, отмечает ведущий психолог-консультант Центра психологии и судебно-психологической экспертизы «Древо жизни» в Электростали Марина Барышева.

«Если на первом же свидании он или она не расстаются с телефоном, постоянно поддерживают переписку, слушают вас вполуха, это говорит о том, что у человека есть более интересные для него контакты или он сам по себе человек не эмпатичный», – поясняет психолог.

Фото: [ Андрей Махонин/ТАСС ]

Также нужно обратить внимание на то, поинтересовался ли приглашающий вашими вкусами, интересами, ощущениями, проявил ли заботу о вас. Марина Барышева советует насторожиться, если человек пришел измученным, с плохим настроением, критикует вас и ваши предложения, неопрятно одет.

«Важно, чтобы на первом свидании не прозвучало предложений о помощи в оплате телефона, долга по карте и иных подобных просьб», – подчеркивает психолог.

ИНТУИЦИЯ РЕШАЕТ

Опознать «своего» человека на первой встрече помогут нюансы.

«На свидании человек может ужасно волноваться, быть зажатым или молчаливым, но вы на уровне интуиции будете чувствовать, что он ваш. Об этом подскажет ощущение, что вам вместе комфортно есть. Да, мы можем разделять свою трапезу не со всеми», – уточняет психолог-консультант Вероника Симонова.

Она отмечает, что если пара выбирает аналогичные блюда в кафе или даже вместе произносит одни и те же слова, как будто заранее их репетировала, – это хороший знак.

Психолог Айгуль Гранд советует уже на старте прояснить ключевые моменты.

«Что может связывать мужчину и женщину, если она мечтает о малыше, а он – чайлдфри? Или она хочет в кругосветку, а его фобия – самолеты. Или разнится отношение к домашним животным. Секрет идеального свидания именно в том, чтобы убедиться, что человек близок вам по ценностям», – отмечает она.

совет

Сваха Галина Карасева рекомендует не перекормить собой человека, чтобы после первой встречи у него остался легкий голод и желание узнать вас поближе.