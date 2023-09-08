«Такого никто позволить себе не сможет»: откуда у Елизаветы II были драгоценности русских цариц, и почему их не вернули

Ровно год назад умерла английская королева Елизавета Вторая. После ее смерти на британский престол впервые вступили прямые потомки Петра Первого. Это кажется почти невероятным, но экс-принц Чарльз, ныне Карл Третий, через своего отца принца Филиппа является прапраправнуком русского императора Николая Первого. А тот в свою очередь был праправнуком Петра Алексеевича Романова, прорубившего то самое «окно в Европу». Так что Англией сейчас правят в какой-то степени наши люди.

А еще английских Виндзоров с российскими Романовыми связывают драгоценности. До сих пор идут нескончаемые споры о том, насколько законно БКС (Британская королевская семья) владеет сокровищами русских царей, которые пришлось распродавать тем из Романовых, кому удалось бежать из революционной России.

«Сейчас мы все это воспринимаем как исторические драгоценности, вещи с великим прошлым, но на тот момент это были просто очень дорогие и красивые украшения, которые их владельцы могли продать и на эти деньги жить, и если бы их не купили, они, вероятно, просто бы потерялись в лихолетье», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Марьяна Скуратовская, историк моды и ювелирных украшений.

Самая любимая

Самая знаменитая драгоценность русского происхождения, которая принадлежала Елизавете Второй — это Владимирская тиара. 15 переплетенных бриллиантовых петель, оправленных в золото и серебро, с подвесками из жемчужин каплевидной формы. Елизавета ее просто обожала!

Впервые на голове монархини та появилась на банкете в честь коронации 25-летней Елизаветы. И сразу же вызвала толки: откуда та у нее? Воспользовалась моментом и урвала?

«Что касается знаменитой Владимирской тиары, то именно ее считать принадлежавшей сокровищнице Романовых, как мне кажется, не совсем правильно, так как это не коронная драгоценность и она не имеет отношения к главным членам династии. Хотя и наиболее известна изо всех. Но ей владела одна из великих княгинь — Мария Павловна, собственно говоря, благодаря этому тиара и уцелела», — продолжает наш эксперт.

По данным историков, Мария Павловна, супруга дяди императора Николая II, оказалась единственной, кто смог вывезти свою коллекцию драгоценностей за границу в большом объеме. Часть богатств была тайно отправлена с британской дипломатической почтой — естественно, не за так.

Носили многие

Мария Павловна завещала сокровища детям. Но ее дочь, которая была замужем за одним греческим принцем, жила не столь богато и была вынуждена продать материнское наследство, в том числе и роскошную тиару.

«Что касается цены, то они не продешевили. Например, один из сыновей Марии Павловны на свою долю купил огромное имение под Парижем. Так что отдавали отнюдь не за копейки», — объясняет наш эксперт.

Владимирскую тиару, как и многое другое, приобрела Мария Текская, бабушка будущей королевы, она велела переделать ее так, чтобы можно было носить тремя способами: с изумрудами, с жемчугом или просто так.

Последний раз Королева Елизавета блистала в ней уже в глубокой старости в 2019-м году на дипломатическом приеме в Букингемском дворце. Елизавета одалживала ее и принцессе Диане, и нынешней жене принца Уэльского — Кейт Миддлтон. Сейчас все это хранится в личной шкатулке новой королевы Камиллы, жены Карла Третьего.

«Будем честны — благодаря Виндзорам такая вещь сохранилась вообще, многие тиары разбирали на камни, броши и кольца, которые еще можно встроить в современную жизнь, а куда девать роскошные украшения для волос с крупными камнями? Только распродавать по частям. Например, не осталось никаких следов от невероятной Венчальной короны, которую надевала в том числе Александра Федоровна», — комментирует Скуратовская.

Фото: [ Социальные сети ]

Драгоценности покупали килограммами

Сокровища высшей российской знати иногда выставлялись на аукционах. Можно сказать, ювелирным ломом.

Известно, что английский антиквар Норман Вейс купил 9 килограмм украшений и камней, потратив 50 000 фунтов стерлингов (всего 1,5 млн рублей по курсу того времени). Вейс перепродал их аукционному дому Кристи. Эти драгоценности были разбиты на 124 лота и выставлены на торги в марте 1927 года. Остались некоторые фотографии, на которых реликвии Романовых вообще свалены в кучу.

«Аукционные дома имеют право не говорить, кто приобрел ту или иную вещь. А новые владельцы не всегда делились подробностями покупки. Вы знаете, в какой-то степени я их понимаю: фанатичным коллекционерам главное владеть, а не хвастаться», — рассуждает эксперт.

Украли или купили?

В коллекции БКС есть и другие знаковые вещи из России. Например, сапфировая брошь с жемчужной подвеской, которая ранее принадлежала жене императора Александра III и матери Николая II — Марии Федоровне. Английская королева надевала эту брошь на встречу с Ельциным во время приезда в Москву в 90-е годы. Королевской принцессе Анне принадлежит колье-чокер с сапфиром и бриллиантами — тоже вещица этой императрицы. Принцесса Майкл Кентская, супруга двоюродного брата Елизаветы II, носит подвески великой княгини Марии Павловны.

В интернете постоянно поднимаются волны возмущения по этому поводу. Многие россияне требуют немедленно вернуть исторические ценности на Родину и предъявить официальные претензии королевской семье.

«Но на каком основании? Те купили украшения совершенно законным образом у владельцев, которые тоже их добровольно продали, юридических оснований возмущаться и хейтить нет. Да, наши граждане не могут смириться с этим, но такова жизнь. Если только кто из олигархов согласится выкупить что-то для России, однако, вряд ли Виндзоры нуждаются в деньгах, а за минувший век стоимость этих реликвий, вероятно, поднялась до необозримых высот, такого никто позволить себе не сможет», — уточняет эксперт.

Действительно, по мнению знатоков, этот рынок давно поделен. И вряд ли сегодня в таком масштабе кто-то предложит на аукционе богатства высшей знати. И вряд ли кто-то сможет их купить. Разве что арабские шейхи.