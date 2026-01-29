Теперь всегда кладу стакан в раковину: совет, который спасет от жуткого запаха канализации

После долгого отсутствия жильцов в квартире может появляться неприятный запах из раковины или унитаза. Основная причина — высыхание гидрозатворов. Когда квартира простаивает, вода в сифонах испаряется, и канализационные газы беспрепятственно попадают в помещение. Особенно быстро это происходит летом, при высокой температуре и солнечной стороне окон.

Даже идеально чистая кухня или ванная не спасут от проблемы: неприятный запах появится, если водяной барьер в сливах исчезнет.

Как устранить и предотвратить запах

Чтобы вернуть свежесть, достаточно пустить воду — гидрозатвор заполнится, и запах исчезнет. Однако сантехники советуют предупреждать такие ситуации заранее.

Самый простой способ — накрыть слив листом бумаги или стаканом. Это снижает испарение воды и помогает сохранить влагу в сифоне. Такой метод особенно удобен перед поездкой или отпуском.

Некоторые заливают в слив масло, но специалисты не рекомендуют этого делать: жир оставляет липкий налет, который со временем приводит к засору.

Что делать с унитазом перед отъездом

Некоторые владельцы полностью спускают воду из бачка, опасаясь протечек. Однако при пересыхании резиновые прокладки теряют эластичность и начинают пропускать воду. Чтобы избежать этого, достаточно перекрыть подачу воды и оставить немного жидкости в бачке. Так сантехника сохранит герметичность и не потребует ремонта.

Простые меры защиты

Чтобы после возвращения не столкнуться с запахом канализации, перед отъездом стоит:

Накрыть слив в раковине бумагой или стаканом.

Не сливать воду из бачка, а просто перекрыть подачу.

Эти простые действия помогут сохранить свежий воздух в квартире и избежать лишних проблем с сантехникой.