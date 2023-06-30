Торнадо, засуха, наводнение: предсказания сильнейшей провидицы России, которые сбылись в этом году

Внештатный экстрасенс интернет-издания «Подмосковье сегодня» Инна Мишина уже не раз предсказывала стихийные бедствия и трагедии мирового масштаба за несколько месяцев до их свершения.

Мы собрали подборку сбывшихся с начала года предсказаний сильнейшей провидицы России.

Торнадо в Техасе

В январе этого года провидица рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о сне, в котором увидела разрушение одного из штатов Америки. По словам Мишиной, это ураган должен был прийти со стороны Техаса.

Уже в марте 2023-го года жители штата столкнулись с серьезными разрушениями из-за пришедшего торнадо. Были повреждены деревья, разбиты многие стекла домов и автомобилей, на крышах зданий образовались вмятины. Более того, порядка 300 человек остались без электричества. Не обошлось и без жертв.

Пробуждение вулканов

В начале февраля экстрасенс поделилась очередным предсказанием. На этот раз Мишина увидела пробуждение одного из мощнейших вулканов и в целом всей вулканической системы Земли. Во сне провидица увидела буквы «К» и «А» и отметила, что последствия пробуждения вулкана будут очень серьезными.

Позже, в начале марта на территории Курильских островов были зафиксированы несколько выбросов пепла из вулкана Эбеко.

Наводнение в Турции

Внештатный экстрасенс интернет-издания «Подмосковье сегодня» предсказала и потрясшее весь мир наводнение в Турции. В середине февраля Мишина увидела страшнейшее цунами в городах, в названиях которых имеются буквы «Т» и «И». Тогда провидица предположила, что это могут быть города в Турции, Индонезии, Таиланде или Индии.

В страшном вещем сне, по словам Мишиной, она видела, как людей и целые города смывает в море.

Уже в марте мир потрясла масштабная трагедия, произошедшая в Турции. Были разрушены дома, улицы и целые города. Наводнение унесло огромное количество жизней.

Бедствие в США

В феврале 2023 года экстрасенс предсказала очередное стихийное бедствие, которое должно было затронуть США. По словам провидицы, во сне она увидела вулкан под водой и два флага — американский и французский. Оба они, отметила экстрасенс, ушли под воду.

Уже через несколько месяцев, в апреле, несколько штатов Америки настигло сильнейшее наводнение. В штате Флорида затопило аэропорт и были отменены многие рейсы. Затопило и центр города. Властям пришлось экстренно эвакуировать жителей, а автомобили на дорогах практически полностью ушли под воду.

Американские синоптики заявили, что столь большой выпавший объем осадков можно наблюдать в стране лишь раз в 50 лет.

Засуха в Европе

В начале мая мы сообщили, что сбылось еще одно предсказание сильнейшей провидицы России, в котором она увидела серьезную засуху в некоторых частях Европы.

Сон о приближающейся трагедии экстрасенс увидела еще в апреле этого года. Тогда Мишина рассказала: в Молдавии, Испании или Италии начнет трескаться земля, что станет причиной масштабной катастрофы – нехватки продовольствия.

Через месяц после предсказания, известная затопленная ранее церковь в одной из испанских деревень Сан-Рама-да-Сау показалась местным жителям во всей красе из-за оттока воды. Вода покрывала большую часть здания до самой колокольни с 1962-го года.

В пустыне «бьют ключи»

В феврале этого года ясновидящая предсказала затопление пустынных территорий. По словам Мишиной, в пустынях должны были начать «бить ключи».

В конце мая мы сообщили о том, что в одной из пустынь Саудовской Аравии действительно начали бить порядка 50 водных источников. Жители государства связывают подобные явления с «началом конца». Вода в пустыне считается предзнаменованием приближающегося Судного дня.

Мишина ранее объяснила данное событие таянием крупных ледников. Растаявшая вода, отметила ясновидящая, проникла в недра Земли и вышла на поверхность в другом месте — в пустыне.

Заражение воды

В начале марта Мишина предсказала заражение воды в некоторых водоемов. По словам ясновидящей, от инфекции и микроорганизмов должны были пострадать Азовское и Черное моря, так как она видела во сне буквы «Ч» и «А».

В середине июня глава Херсонской области Андрей Алексеенко признал воду из скважин города Голая Пристань опасной для питья из-за отклонения от нормы по бактериологическим и химическим показателям. Анализы воды из всех девяти скважин показали, что она опасна для питья и приготовления пищи.

Ранее ясновидящая рассказала, что ждет Россию до 2030-го года.