В период осенних каникул в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) в Коломне и Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) в Орехово-Зуеве прошли образовательные мероприятия для школьников в рамках проекта «Умные каникулы». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, в ГСГУ второклассники гимназии № 8 смогли увидеть русские и татарские постановки, узнать о народных традициях и водили хороводы. Кроме того, на кафедре иностранных языков для семиклассников гимназии № 2 «Квантор» студенты провели урок биологии на английском языке и не только.

В ГГТУ подготовили интенсивы в соревновательном формате, их участниками стали ученики 5–8 классов «Полетные и полевые истории». Участники попробовали себя в разных направлениях беспилотной авиации.

В министерстве подчеркнули, что мероприятие позволило учащимся получить новые знания и познакомиться с университетской средой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.