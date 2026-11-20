В ноябре в России появилась вакцина от аллергии на березовую пыльцу: ее одобрили и начали применять. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Аналогов этому препарату в мире пока нет — таким наблюдением с amic.ru поделилась Ольга Балышева, врач — аллерголог-иммунолог Консультативно-диагностического центра Алтайского края.

«Аллергия на пыльцу березы — широко распространенная проблема, особенно в детском возрасте. Детей мы лечим при помощи той же АСИТ, но аллергены они получают в виде таблеток и капель», — сказала врач.

Раньше людям с аллергией предлагали средства, действующие по принципу прививок. Новый препарат устроен принципиально иначе, и потому лечение должно стать и результативнее, и быстрее, считает эксперт. Как пояснила Балышева, в аптечную продажу вакцина не поступит: закупать ее станут непосредственно больницы. Вводить препарат разрешено только в клинике и под присмотром специалиста.

«Конечно, предварительные планы по закупке вакцины есть. Но пока это только для крупных городов. Нужно купить сразу пять вакцин для одного человека, подготовить пациентов. В общем, на это требуется время и определенная подготовка», — объясняет аллерголог.

По данным специалиста, бесплатно прививку сейчас не сделать. Аллергическое лечение пока не заложено в ОМС, так что даже после появления вакцины в регионе уколоться удастся только за свои деньги. Вероятно, первыми такую услугу предложат частные клиники, где работает аллерголог-иммунолог.

По данным издания, разброс цен есть, но один укол стоит порядка десяти тысяч рублей. Весь курс, таким образом, потянет на ₽40–50 тыс. — и это без платы за прием аллерголога и сдачу анализов.

Балышева уверена: включение такой вакцинации в программу государственных гарантий помогло бы очень многим. По ее наблюдениям, подобная аллергия сегодня распространена чрезвычайно широко.

«Она лечит от аллергии на цветение не только березы, но и яблони. Кроме того, помогает при аллергии на пыльцу других деревьев семейства березовых, а также косточковых фруктов», — сказала врач.

Ранее сообщалось, что симптомы аллергии на краску появляются через 12–48 часов.