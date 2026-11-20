Джикия забыл оплатить квитанции за капремонт: суд взыскал с футболиста около 90 тыс. рублей
Суд взыскал с защитника «Локомотива» Джикии 88,8 тыс. рублей долга за коммуналку
Фото: [ФК «Локомотив»]
Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево города Москвы по заявлениям столичного регионального оператора вынес судебные приказы о взыскании с защитника «Локомотива» Георгия Джикия задолженности по оплате за коммунальные услуги.
Футболист задолжал 88 853,37₽ за капитальный ремонт за две квартиры. Также ему предстоит оплатить расходы по уплате госпошлины.
32-летний Джикия перешел в «Локомотив» перед началом сезона в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне экс-защитник «Спартака» и сборной России провел девять матчей за железнодорожников в чемпионате и Кубке страны, не отметившись голевыми действиями.
Ранее РПЛ назвала футболистов, которые пропустят 15-й тур по причине дисквалификации.