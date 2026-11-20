Рынок посуточной аренды премиальной загородной недвижимости в Подмосковье перед Новым годом демонстрирует впечатляющие ценники — и Одинцовский округ уверенно держится в топ‑3 самых дорогих локаций. По данным отраслевого анализа, ставка за сутки в элитном имении муниципалитета достигает ₽315 тыс.: по этому показателю округ уступает лишь Красногорску и Коммунарке, сообщил REGIONS.

В центре внимания — масштабная резиденция в лесной зоне. Объект занимает участок в 2 гектара, а площадь самого дома составляет 1,3 тыс. квадратных метров. Девять комфортабельных спален позволяют разместить большую компанию или сразу несколько семей — идеальный формат для совместного празднования. Природная локация усиливает премиальность предложения: густой лес вокруг гарантирует уединение и тишину, которые особенно ценятся состоятельными арендаторами.

Безусловный лидер рейтинга — особняк в Красногорске, где сутки обойдутся в ₽550 тыс. В этом двухтысячеметровом комплексе предусмотрено размещение до 30 гостей, а инфраструктура рассчитана на масштабное торжество: здесь есть два бассейна, боулинг, хаммам, танцпол и джакузи под открытым небом.

Вторую строчку занимает коттедж в Коммунарке (₽350 тыс. в сутки), чья главная особенность — собственная студия звукозаписи и зона для подкастинга. Такой формат особенно востребован среди медийных персон и креативных команд, планирующих совместить отдых с работой.

Участники рынка подчеркивают: ажиотажный спрос на элитную аренду в новогодние даты — устойчивое явление. Одинцовский округ традиционно воспринимается как одно из наиболее статусных направлений Подмосковья: этому способствуют удобная транспортная доступность, развитая инфраструктура и престижное соседство.

Эксперты предупреждают: желающим провести новогодние каникулы в подобной резиденции стоит действовать без промедления. Объекты такого уровня уходят с рынка задолго до праздников — зачастую их бронируют еще за несколько месяцев. Период с 31 декабря по 8 января считается пиковым, и свободные слоты в премиальном сегменте исчезают стремительно.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о росте цен на туры на 15% перед Новым годом.