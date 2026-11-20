В Коломне на четверть завершили капремонт детского сада «Веснушки»
Капремонт детского сада «Веснушки» в Коломне завершили на 25%
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Шилова, 7, городского округа Коломна продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» средней школы № 14, строительная готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств регионального бюджета, в них задействованы 30 человек и три единицы техники. Они ведут общестроительные и кровельные работы.
Площадь здания составляет 671,2 кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и не только. Ремонт завершат в 2027 году.
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