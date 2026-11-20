72-летняя исполнительница шансона Любовь Успенская уверена, что ее дочь — 36-летняя Татьяна, станет большой звездой шоу-бизнеса. Таким мнением артистка поделилась в интервью KP.RU.

Певица считает, что Татьяне будет проще, чем ей самой, благодаря врожденному дару. По словам Успенской, для успеха нужно родиться талантливым. Она подчеркнула, что истинный талант включает способность сочинять, чувствовать музыку и жить ею.

«Таня — как раз такой вариант, как и я», — добавила Успенская.

Она напомнила, что добилась всего в карьере самостоятельно. Певица считает, что дочери будет проще благодаря ее поддержке и советам.

Стоит отметить, что Татьяна уже записала несколько авторских композиций, которые хорошо принимаются публикой. Сейчас она вместе с матерью готовит дуэтную песню. Среди любимых дуэтных композиций Успенской — «Розы не говорят», «Положи на стол ключи» и «Мольба».

Ранее певица Любовь Успенская поддержала дочь после расставания с женихом.