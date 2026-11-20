В Самаре продолжается расследование трагедии, унесшей жизнь 8‑летнего ребенка. 15 марта на улице Лукачева мальчик погиб после падения с высоты на детской площадке, обустроенной на территории паркинга, сообщил volga.news.

По данным следствия, ребенок гулял на площадке и в какой‑то момент перелез через перила. Падение оказалось смертельным: мальчика экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось — он скончался в реанимации. Родители погибшего убеждены, что причиной трагедии стала ошибка при проектировании игровой зоны. По их мнению, конструкция ограждения не обеспечивала безопасность детей.

По факту происшествия следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин: ему предстоит представить подробный доклад о проделанной работе и установленных обстоятельствах.

По данным издания, недавно родители мальчика вместе с юристом направили повторное обращение к председателю Следственного комитета. Семья настаивает на проведении дополнительных экспертиз — они хотят получить максимально полную и независимую оценку как состояния площадки, так и всех обстоятельств случившегося.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаилу Ламонову представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», — сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе ребенок скончался после падения на трансформатор.