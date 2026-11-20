77-летняя заслуженная артистка РФ Людмила Поргина высказала свои обиды в адрес главы театра «Ленком» Марка Варшавера. В беседе с Teleprogramma.org актриса отметила , что верит в возможное уголовное дело против него.

По словам Людмилы Андреевны, Варшавер отказал покойной Инне Чуриковой в постановке спектакля про Елизавету, сославшись на дороговизну. Чурикова ушла в МХАТ, где спектакль имел успех.

Поргина рассказала, что после смерти Марка Захарова ее поставили на массовки. Актриса призналась, что чувствовала себя униженной из-за решений Варшавера, имея звание заслуженной артистки и статус актрисы высшей категории.

«В общем, я уехала потом из театра и лежала неделю с нервным расстройством у себя на даче, меня неделю кололи…» — рассказала Поргина.

Артистка считает, что решения Варшавера были продиктованы коммерческими интересами. В частности, он не хотел, чтобы сын Чуриковой получал деньги за перевод пьесы.

Отдельно Поргина затронула отношение Варшавера к дочери Марка Захарова. По ее словам, Варшавер снял Александру Захарову со всех ролей после смерти отца и убрал ее портрет из кабинета Марка Анатольевича, показывая свою власть.

Ранее Людмила Поргина заявила, что до сих пор восстанавливается после падения на даче.