В Реутове будни неожиданно окрасились в почти праздничные тона — и все из‑за нештатной работы фонарей у школы № 10. Здание на улице Октября, 46, на короткое время стало центром внимания горожан: по периметру ритмично вспыхивали огни, создавая иллюзию масштабной световой композиции. Эффект напоминал репетицию новогоднего оформления — только без всякого замысла, сообщил REGIONS.

Необычную картину заметили с высоты одного из жилых домов: снятое оттуда видео моментально разлетелось по городским сообществам. В паблике «Мой Реутов» ролик вызвал живой отклик. В комментариях звучали самые разные версии: от ироничных («так школа мотивирует ходить на уроки») до лирических («первый намек на праздник»). При этом несколько очевидцев подтвердили, что мерцание наблюдалось уже не первый день.

«У нас школа мигает как гирлянда новогодняя», — сообщили подписчики.

Разгадка оказалась предельно будничной. В пресс‑службе администрации Реутова пояснили, что никакого шоу не планировали — всему виной технический сбой в системе освещения. Неисправность оперативно устранили простой перезагрузкой оборудования. Сейчас фонари работают в обычном режиме, и от «светового представления» не осталось и следа.

Ранее сообщалось, что на стройке школы в Реутове рабочие слушают классические романсы.