В субботу, 21 ноября, в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится концерт Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Симфоническая миниатюра на бис», программу разделят на два отделения и посвятят золотому наследию русских композиторов рубежа XIX и XX веков. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители услышат вступление к опере Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». За дирижерским пультом будет работать Максим Бетехтин — выпускник Московской консерватории, основатель новаторского камерного оркестра «Околобаха». Музыканты также исполнят вальс Александра Глазунова из балета «Раймонда», цыганскую пляску из «Алеко» Сергея Рахманинова, «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».

Во втором отделении будет работать маэстро Дмитрий Юровский — зрители представят увертюру Антона Аренского «Сон на Волге», второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

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* Возрастное ограничение 12+