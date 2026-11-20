34-летняя Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, возобновила коммерческую активность после помилования, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, перед отъездом на лечение в Китай блогерша устроила распродажу рекламных интеграций. Менеджеры Лерчек снизили прайс на продвижение.

Теперь комплексный пакет из рилс, сторис и поста в Telegram стоит ₽34 млн. Серия из 15 историй предлагается за ₽22 млн. Стоимость отдельных услуг тоже изменилась. Короткий ролик стоит от ₽1,2 млн, продвижение товаров для здоровья — от ₽1,5 млн, видео — ₽2-3 млн, пост в Telegram — ₽1,5 млн.

Рекламодателей призывают поторопиться, так как Лерчек возьмет паузу на месяц. Исключение сделают только для брендов, готовых отправить свою продукцию напрямую в Китай.

Ранее сообщалось, что онкобольная Валерия Чекалина увеличила губы перед отъездом в Китай.