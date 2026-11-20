Более 3 тыс. жителей Московской области участвуют в поисковом движении — в регионе работают 12 объединений, которые включают 113 отрядов. В третью субботу ноября в Подмосковье отмечают День поисковика, сообщает Московская областная дума.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в 2026 году подмосковные поисковики провели свыше 300 экспедиций в местах боев Великой Отечественной войны, включая более 100 выездов на территории Московской области. В регионе удалось найти и с воинскими почестями захоронить останки 54 солдат, погибших при обороне Москвы, имена пятерых из них установили.

Помимо раскопок, участники движения занимаются патриотическим воспитанием молодежи. По проекту «Битва за Москву» в 2026 году организовали 10 специальных экспедиций и более 50 «Уроков мужества» в школах и вузах, на которых более тысячи ребят увидели найденные на полях сражений письма, медальоны и личные вещи бойцов. Также в регионе работала передвижная архивная выставка «Без срока давности», а в Доме Правительства прошел семинар «Возвращая имена» для 130 специалистов из 12 регионов страны.

Кроме того, 3 сентября 2026 года на Гарнизонном кладбище в Бресте открыли мемориальную доску в память об уроженцах Подмосковья, защищавших Брестскую землю. Ее изготовили по инициативе Совета законодателей ЦФО при поддержке правительства и парламента Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья и вручил им награды.