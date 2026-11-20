Российская премьер-лига (РПЛ) назвала игроков, которые пропустят 15-й тур из-за дисквалификации после красных карточек или перебора предупреждений. Всего по дисциплинарным причинам не сыграют 10 футболистов из восьми клубов.

В 14-м туре свои четвертые желтые карточки получили Амар Рахманович из «Крыльев Советов», Йорди Рейна из «Родины», Марат Бокоев из «Акрона», а «Ростов» по этой причине лишился сразу двух важных игроков — Виктора Мелехина и Данилу Прохина.

После красных карточек в минувшем туре одноматчевые баны получили голкипер «Спартака» Александр Максименко, удалившийся уже второй раз в сезоне, московский динамовец Артур Гомес, Дарко Тодорович из воронежского «Факела» и сразу два игрока «Оренбурга» — Алексей Татаев и Джон Паласиос.

15-й тур РПЛ стартует 20 ноября матчем «Ростов» — «Крылья Советов». После 14 туров турнирную таблицу возглавляют «Зенит» и московское «Динамо», набравшие по 31 очку, «Спартак» отстает на два балла.