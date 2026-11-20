Суд вынес приговор в отношении 20-летнего участника организованной группы, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, соучастники по телефону и через мессенджер ввели в заблуждение жительницу Сергиева Посада и под предлогом замены домофона у подъезда выманили у нее код доступа. Жертве поступило СМС-сообщение о попытке входа в ее личный кабинет на портале «Госуслуги», после чего с ней связался лжесотрудник технической поддержки. Он заявил, что ее персональными данными завладели мошенники и от ее имени якобы оформлена доверенность на гражданина Украины, который получил доступ к банковским счетам для перевода средств на нужды ВСУ.

По указанию мошенников женщина прибыла в торгово-развлекательный центр города, где через банкомат сняла 800 тыс. рублей и передала 20-летнему преступнику, выполнявшему роль курьера. От этой суммы тот получил вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.

Виновному назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск, заявленный потерпевшей, о компенсации причиненного материального вреда в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.