В Минздраве РФ и среди профильных экспертов снова поднимают вопрос о пересмотре верхней планки молодого возраста. Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор медицинских наук Галина Рыжак рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу», что в современной медицине не существует четкой возрастной отметки, которая автоматически переводит человека в категорию «пожилых»: состояние организма нельзя оценивать только по цифре в паспорте.

По мнению эксперта, яркая иллюстрация — ситуации, когда у 18‑летнего человека проблемы с суставами сопоставимы с теми, что бывают у людей старше 50 лет, — но это не служит основанием относить его к старшей возрастной группе.

«Раньше группа „молодой возраст“ определялась ВОЗ в пределах 18-35 лет. Однако сейчас границы этого периода раздвинулись — до 44 лет. И уже период с 45 до 59 лет считается средним возрастом. Но есть люди, которые в 45 лет чувствуют себя уже уставшими от жизни, имеющими множество болезней. И есть другие люди, которые в 100 лет живут активной жизнью», — рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу» директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор медицинских наук Галина Рыжак.

По мнению эксперта, еще один важный тренд: заболевания, которые раньше воспринимались как типичные для пожилых, теперь проявляются значительно позже. Население дольше остается функционально активным, отсрочивается наступление тяжелых возрастных патологий, а общая потеря работоспособности организма происходит медленнее.

Эксперты подчеркивают, что темпы старения во многом подконтрольны самому человеку. Согласно их оценкам, вклад генетики в процесс старения составляет немногим более 30%, роль современной медицины — примерно 15%. При этом почти половину влияния формируют повседневные факторы: сбалансированное питание, регулярная физическая нагрузка, качественный сон и контроль уровня стресса.

«Часто бывает, что человек вел активный образ жизни, а потом вышел на пенсию и оказалось, что дальше он никому не нужен. В этот переходный период часто возникают очень серьезные заболевания. Главное, чтобы у человека оставалось ощущение востребованности», — подчеркнула эксперт.

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