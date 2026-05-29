Троицкая родительская суббота: что категорически запрещено делать 30 мая в день поминовения перед большой Троицей

Православная Церковь готовится к великому празднику Пятидесятницы, и накануне этого дня верующие по традиции совершают молитву за тех, кто уже ушел в вечность. Сегодняшний день посвящен Троицкой вселенской родительской субботе — одному из самых важных поминальных дней в году, когда христиане собираются в храмах для общей соборной молитвы обо всех почивших поколениях.

Важность этого дня заключается в единстве Церкви земной и небесной. Верующие стремятся уделить время молитве, чтобы испросить у Господа прощения грехов для своих близких и дарования им вечного покоя. Приходя в церковь в этот день, каждый христианин ощущает особую связь со своим родом и получает духовное утешение перед светлым праздником Святой Троицы.

Коротко: главное о дне

Отмечается Троицкая родительская суббота — день вселенского поминовения усопших.

Почитается память преподобной Евфросинии Московской и апостолов Андроника и Иунии.

Важно посетить богослужение, подать записки и совершить молитву за близких.

В этот день запрещено устраивать шумные застолья на кладбище и проявлять злобу.

Какой сегодня церковный праздник отмечают православные

Церковный праздник 30 мая имеет особое значение для каждого христианина. Богослужения посвящены не только поминовению, но и памяти преподобной Евфросинии, в миру великой княгини Евдокии Московской. Будучи супругой князя Дмитрия Донского, она прославилась своей глубокой верой, благотворительностью и мудрым правлением. Потеряв мужа, она приняла монашеский постриг и посвятила жизнь молитве и строительству обителей.

Также верующие чтут память святых апостолов от 70-ти Андроника и Иунии. Они были усердными проповедниками евангельского слова, которые перенесли множество трудов ради распространения веры Христовой и удостоились чести быть упомянутыми самим апостолом Павлом.

Смысл поминального дня

Основная цель этого дня — молитвенная поддержка душ усопших в преддверии праздника сошествия Святого Духа. Благодать Духа Святого, которая подается верующим в день Троицы, должна коснуться и тех, кто перешел в иной мир. Это время для прощения обид, примирения с памятью о предках и осознания того, что любовь не прекращается со смертью человека.

Что можно делать в этот день

Чтобы провести день согласно церковным канонам, верующим рекомендуется:

Прийти на литургию и общую панихиду, где поминаются все усопшие христиане.

Подать записки с именами близких для молитвы в алтаре.

Принести в храм продукты для поминального стола в качестве милостыни.

Посетить кладбище после службы, чтобы навести порядок на могилах и помолиться.

Помолиться дома перед иконами, если нет возможности посетить храм.

Что нельзя делать 30 мая

Вопросы о том, что нельзя делать 30 мая, важны для сохранения духовного настроя. В этот день запрещено:

Устраивать на кладбищах шумные трапезы с алкоголем, что является отголоском языческих суеверий.

Оставлять продукты на могилах как подношение для умерших — лучше отдать их нуждающимся в виде милостыни.

Вступать в конфликты, ссориться с близкими или проявлять гнев.

Поминать усопших злыми словами или обсуждать их недостатки.

Как привлечь благополучие и мир

Для укрепления семьи и обретения внутреннего мира в этот день важно совершить дело милосердия. Бескорыстная помощь нуждающимся, добрый поступок ради другого человека или искреннее прощение старых обид станут лучшим духовным вкладом в ваше благополучие. Молитва о здравии всех живых членов семьи в этот день также обретает особую силу, так как она совершается в духе любви и благодарности за дар жизни.

Именины

Свои именины сегодня отмечают: Андроник, Евдокия, Ефросиния, Степан.

Какой праздник будет завтра

Завтра, 31 мая 2026 года, православный мир встретит великий праздник Пятидесятницы — День Святой Троицы. Это день рождения Церкви, когда верующие празднуют сошествие Святого Духа на апостолов, ознаменовавшее полноту явления Бога людям в трех его ипостасях.