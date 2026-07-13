Царь уже родился и придет к власти. Афонский старец Стефан предсказал России великого правителя

Сорок лет назад афонский старец Стефан Карульский сделал пророчество, от которого стынет кровь. Он говорил о «Великом обновлении» России, которое начнется после 2025 года. Тот год остался позади. И теперь самое время вспомнить, что старец сказал о будущем правителе России. Об этом пишут в материале РИА Новости .

«Корона вернется. Царь укроет всех своим плащом»

Старец Стефан был уверен: после всех испытаний Россию ждет великая радость: «Это будет великая радость для России. Корона вернется. Царь укроет всех своим плащом».

По его словам, великие семьи закончат распри и объединятся под началом великого правителя. «Распри и ссоры прекратятся. А цель у всех будет одна — зло изгнать. Если не навсегда, то надолго».

«Царь уже родился, растет»

На вопросы о личности будущего царя старец отвечал загадочно. Он не называл имен, не описывал внешность. Но дал одну важную подсказку: «Родился он уже, растет».

Именно в период «вселенских невзгод» — к 2025 году — этот правитель придет в мир.

Сейчас уже 2026 год. Точка невозврата пройдена. И где-то среди нас уже живет человек, которому суждено изменить судьбу России.

«Решения будут твердыми и справедливыми»

Старец Стефан описал характер будущего правителя. По его словам, это будет человек необычайной силы духа.

Решения этого правителя будут «твердыми и справедливыми» и «с евангельской истиной согласные». И «мир удивится»: как же раньше не замечал столь очевидной истины: «Идущие же за царем будут следовать его заветам, и тогда каждый в мире будет счастлив».

«Сотни лет покоя»

Но самое поразительное — это то, что старец предсказал после прихода царя: «Сотни лет покоя и процветания царь обеспечит всему миру. Но перед ними народ этот ждут страшные события».

Сначала — испытания. Потом — золотая эра.

Старец Стефан не уточнил, сколько именно продлится этот период. Но он был уверен: это будет время, когда «каждый в мире будет счастлив».

Почему именно Россия

Удивительно, но старец Стефан был уверен: Великое обновление начнется именно с России. Не с Запада, не с Востока — с нашей страны.

Почему? Ответ кроется в биографии самого старца.

Стефан Милкович родился в Сербии в 1922 году. В 1945-м его приговорили к расстрелу. Пули летели вслед, но не ранили — лишь прожгли рубашку. Старец был уверен: его спасла Богородица.

В 1950-х он пешком добрался до Афона и почти сорок лет прожил в пещере на высоте 800 метров. К нему ехали паломники со всего мира. Особенно тепло старец принимал русских гостей.

Что происходит сейчас

2025 год, который старец назвал «точкой невозврата», остался позади. И мы видим, что перемены действительно стали необратимыми.

Природные катаклизмы, геополитические потрясения, миграционные потоки — все это «страшные события», о которых предупреждал старец.

Но за ними последует «Великое обновление». И царь, который «укроет всех своим плащом».

Кто этот человек

Старец Стефан не оставил нам имен, дат, примет. Но он дал понять: этот человек уже среди нас.

Возможно, он еще молод. Возможно, он пока не знает о своей миссии. Но время придет — и он явится миру: «Мир удивится: как же раньше не замечал столь очевидной истины».