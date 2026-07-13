В США сообщили о возможной поддержке Трампом новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп намерен поддержать законопроект об ужесточении санкций против России, который рассматривает Конгресс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, пишет ТАСС .

Как отмечает CNN, законопроект позволит администрации США ввести дополнительные ограничения, включая пошлины в отношении государств, продолжающих закупать российскую нефть.

По данным телеканала, решение о поддержке инициативы было принято спустя несколько дней после смерти одного из ее основных авторов — сенатора-республиканца Линдси Грэма, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов.

Законопроект был внесен в Конгресс в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его ключевыми авторами выступили Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Документ предусматривает введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России. В частности, предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, которые приобретают российские нефть, газ, уран и другую продукцию.

На данный момент официальных заявлений Белого дома о поддержке законопроекта не публиковалось. Информация CNN основана на данных неназванного источника в американской администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил возможность ликвидации представителей властей Ирана.