В Киеве назревает очередная серьезная перетряска властных коридоров: Владимир Зеленский объявил о намерении отправить в отставку правительство Юлии Свириденко, которое было сформировано всего год назад — в июле 2025-го. Это заявление моментально всколыхнуло информационное пространство, заставив политологов и наблюдателей гадать о причинах столь резкого кадрового решения. На первый взгляд, смена всего кабинета министров в разгар военного противостояния выглядит как минимум неожиданной, но, как часто бывает в большой политике, за внешней внезапностью скрываются глубинные тектонические сдвиги.

Эксперт Василь Вакаров из движения «Другая Украина» в беседе с Общественной Службой Новостей называет две главные причины этого демарша. Первая и, пожалуй, ключевая — смена геополитического вектора. Дело в том, что нынешнее правительство, по словам Вакарова, было сформировано под конкретную администрацию США, и именно премьер Свириденко лично подписывала нашумевшее соглашение о минеральных ресурсах, на котором настаивал американский министр финансов Скотт Бессент. Более того, отдельные министры, например глава оборонного ведомства Михаил Федоров, продвигались влиятельными американскими «технофашистскими» группами во главе с Питером Тилем. Изначально Зеленский давал этому проамериканскому кабинету гарантии, но теперь, как утверждает эксперт, эти договоренности аннулированы, и на смену старому курсу приходит новый.

Второй фактор, по мнению Вакарова, связан с переориентацией на Европу. Новое правительство, которое Зеленский намерен собрать, будет уже не проамериканским, а проевропейским — с мощным влиянием Лондона, Берлина и Парижа, хотя присутствие Вашингтона, разумеется, полностью не исчезнет, но существенно ослабнет. Плюс к этому добавляются сугубо внутренние расчеты: в условиях, когда, как любит повторять украинский лидер, война близится к завершению, ему требуется максимально жесткая и послушная вертикаль власти, заточенная исключительно под него самого.

Последствия такой рокировки обещают быть серьезными. Вакаров прогнозирует, что курс обновленного кабмина будет предельно жестким и, что принципиально важно, сохранит провоенную направленность. По сути, это не просто смена лиц в кабинетах, а фундаментальный пересмотр внешнего контура управления Украиной, переход от одной группы влияния к другой. И если Зеленский действительно решится на этот шаг, то мы станем свидетелями не просто технической замены чиновников, а полной смены оркестровых партитур, под которые будет танцевать украинская политика в ближайшие годы. В итоге, кто бы ни пришел на место Свириденко, ясно одно: прежних правил игры больше не будет.

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