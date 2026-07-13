Киевский режим анонсировал создание очередной военной инновации — «Командования дальнобойного влияния на Россию», которое, по задумке Владимира Зеленского, должно объединить все ударные средства для систематических атак вглубь российской территории. Как сообщается, в новую структуру интегрируют разношерстный арсенал: от отечественных беспилотников «Бобер», «Лютий» и «Сокол» до западных ракет Neptune, Storm Shadow и ATACMS, а также подключат ударную авиацию, ГУР и СБУ для совместного планирования операций. Звучит грозно и даже технологично, однако эксперты сходятся во мнении, что за этим громким названием скрывается скорее пиар-ход, чем реальный переломный инструмент. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Свою жесткую оценку происходящему дал генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, сравнивший эту инициативу с «лечением сифилиса вазелином». По его словам, любое командование, как бы пафосно оно ни называлось, упирается в банальную материальную базу — наличие самих ракет и дронов в достаточном количестве. Если их нет или их поставки ограничены, то новое ведомство останется лишь красивой вывеской, за которой не последует реального усиления ударов. Создание очередной вертикали, подчеркивает эксперт, не меняет физику войны: для эффективных атак нужны не штабы, а снаряды, которых у ВСУ с каждым месяцем все меньше.

Михайлов также обратил внимание на политический подтекст этого решения. По его мнению, Зеленский преследует две цели: во-первых, продемонстрировать западным кураторам, что переданное оружие будет использоваться «по назначению» и с максимальной эффективностью, а во-вторых, просто создать видимость активной деятельности на фоне провалов на фронте. Он проводит историческую параллель с последними днями Третьего рейха, когда немцы в отчаянной ситуации лихорадочно пытались запустить ракеты «Фау» — это была не стратегия победы, а судорожная агония. Аналогия, по мнению эксперта, более чем красноречива: когда ситуация на поле боя ухудшается, противник начинает лихорадочно придумывать новые управленческие конструкции, пытаясь выдать желаемое за действительное.

По его словам, в результате «Командование дальнобойного влияния» рискует остаться очередной косметической реформой, призванной успокоить союзников и создать иллюзию контроля. Реальные последствия для России, отмечает Михайлов, будут зависеть не от того, как назовут штаб, а от того, сколько ракет поставят Киеву и сможет ли он их применить без оглядки на Вашингтон. Пока же это выглядит как попытка выжать максимум из убывающего ресурса, прикрываясь громкими титулами — типичная история для режима, который всеми силами пытается отсрочить неминуемый финал.

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