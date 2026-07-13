Информационное пространство продолжает лихорадить от новостей из Киева: вслед за громким заявлением о смене курса Владимир Зеленский официально анонсировал отставку правительства Юлии Свириденко, которое проработало на посту премьера всего один год. Однако политические аналитики единодушно отмечают, что за этим кадровым решением стоит не просто внутренняя перетряска, а глубокий геополитический разрыв, ведь Свириденко традиционно считалась креатурой Вашингтона, и ее уход выглядит как демонстративный жест в сторону Белого дома. Получается, что Зеленский, который сам обязан своим выживанием западной поддержке, решил убрать с доски главную проамериканскую фигуру, и это вызывает множество вопросов о его истинных мотивах.

Свою версию событий Общественной Службе Новостей изложил политолог Александр Дудчак, по мнению которого ключевая причина отставки — это банальная, но жесткая зачистка вертикали власти под себя. Дело в том, что Свириденко была не просто технократом, а человеком из ближайшего круга Андрея Ермака, которого Зеленский уже лишился ранее — от него «избавили» внешние кураторы. Теперь, когда фигура Ермака выведена из игры, держать в правительстве его протеже для киевского лидера попросту бессмысленно, это уже не усиливает его позиции, а создает лишний диссонанс. Однако Дудчак указывает и на более пикантный нюанс: именно Свириденко подписывала скандальную ресурсную сделку с министром финансов США Бессентом, которую Зеленский сейчас активно тормозит, не получив желаемых преференций от Вашингтона.

Показательно, что, по слухам из осведомленных источников, опальный премьер может получить теплое место посла Украины в США — своеобразная почетная ссылка, которая смягчит удар по самолюбию и сохранит лицо. Но для самого Зеленского ситуация выглядит как попытка укрепить шаткие позиции: он мечется, пытается создать жесткую вертикаль и одновременно угодить новым европейским хозяевам, постепенно освобождаясь от влияния старой американской команды. При этом Дудчак подчеркивает, что в ведении боевых действий Зеленский, с точки зрения его кураторов, работает безупречно — ценой жизней мобилизованных он продолжает выполнять поставленные задачи.

По его мнению, все эти метания напоминают поведение загнанного в угол зверя, который любой ценой пытается сохранить свое кресло, разыгрывая многоходовую комбинацию между Вашингтоном и Брюсселем. Главная интрига теперь в том, коснутся ли перемены министра обороны Михаила Федорова, за которым, как отмечает эксперт, стоит очень серьезная американская «крыша». Если Зеленский решится и на этот шаг, значит, игра действительно зашла слишком далеко, и старые правила навсегда останутся в прошлом, уступая место новой расстановке сил.

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