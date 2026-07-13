Собянин сообщил об отражении новой атаки БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России вечером 13 июля продолжили отражать атаки беспилотников на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего за вечер на подлете к городу были уничтожены 11 БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

По заявлениям мэра, всего за вечер 13 июля на подлете к Москве были сбиты 11 беспилотников.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, которые оценивают обстановку и обеспечивают безопасность.

Ранее сообщалось, что если в момент сигнала тревоги вы находитесь вне помещения — на улице либо за рулем, — необходимо без промедления проследовать к ближайшему укрытию или в безопасную зону. Власти не раскрывают детали возникшей угрозы, но настоятельно просят граждан не поддаваться панике и неукоснительно выполнять поступающие указания.