В российском блогосфере развернулась неожиданная дискуссия вокруг помощи Венесуэле после разрушительного землетрясения: некоторые блогеры обвинили Соединенные Штаты в недостаточном участии, утверждая, что вместо гуманитарных грузов в страну якобы прибывают морские пехотинцы. Однако эксперт по Латинской Америке Илья Паймушкин в беседе с Общественной Службой Новостей представил факты, которые кардинально меняют эту картину. По его словам, Вашингтон оказался в числе первых, кто откликнулся на бедствие, направив в регион не только спасателей, но и внушительный объем финансовой и материальной помощи.

Эксперт отметил, что цифры действительно впечатляют: общий объем американского финансирования на ликвидацию последствий уже превысил 386 миллионов долларов, а гуманитарных грузов — 389 тонн. В Венесуэлу оперативно перебросили поисково-спасательные отряды, военнослужащих для восстановления инфраструктуры, а также задействовали спутниковые технологии для координации операций. Помимо США, активное участие приняли Мексика, Бразилия, Куба, Китай, Турция, Катар и страны ЕС, а Россия отправила два самолета с помощью. Получается, что упреки в адрес Америки строятся скорее на эмоциях, чем на реальных данных, ведь Штаты развернули одну из самых масштабных спасательных кампаний в регионе.

Но ключевой аспект, на который обращает внимание эксперт, — это не объем, а форма подачи. Американцы, по его наблюдению, умеют эффектно презентовать свою помощь: соцсети пестрят яркими видео, где военные катера на воздушной подушке причаливают к берегу, пехотинцы в форме разгружают коробки, а сотрудники посольства в джинсах и футболках с символикой США лично раздают помощь пострадавшим. На этом фоне российский конвой из десяти тонн выглядит бледно: однотипные белые мешки, спускающиеся по трапу, строгий посол в пиджаке и галстуке, рабочие с тележками — картина, по словам эксперта, «очень унылая». Это не просто вопрос эстетики, а вопрос восприятия, которое в современном мире часто важнее сухих цифр.

Последствия этой гуманитарной операции могут выйти далеко за рамки раздачи продуктов. Паймушкин предполагает, что активное присутствие США в Венесуэле на фоне роста недовольства местной элитой, оставшейся от эпохи Мадуро, способно подтолкнуть страну к досрочным президентским выборам уже этой осенью. Если это произойдет, к власти могут прийти совершенно новые люди, что кардинально изменит расстановку сил в регионе. В итоге, землетрясение, ставшее трагедией для тысяч людей, одновременно открыло окно возможностей для внешних игроков, и Штаты, судя по всему, намерены использовать этот шанс не только для спасения жизней, но и для укрепления своего политического влияния, действуя в Венесуэле так, «как у себя дома».

Ранее сообщалось, что Венесуэла поблагодарила РФ за гумпомощь после землетрясения.