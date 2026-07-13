Сбивший фотографа Ксению Добромилову мотоциклист признал вину

Мотоциклист Максим Завирюха, обвиняемый в смертельном наезде на фотографа Ксению Добромилову в Москве, признал вину. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, Максим Завирюха признал вину в преступлении, которое ему инкриминируется. Другие детали расследования не уточняются.

В конце июня Никулинский районный суд Москвы продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, вечером 5 мая во время заезда мотоциклистов в центре Москвы Завирюха не справился с управлением и совершил наезд на 34-летнего фотографа Ксению Добромилову, которая снимала мероприятие. От полученных травм женщина скончалась на месте, несмотря на попытки очевидцев и врачей спасти ей жизнь. После аварии водителя задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело.