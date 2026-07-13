В Москве мужчина с топором разгромил припаркованный Nissan GT-R
Мослента: в Москве мужчина повредил Nissan GT-R ударами топора
На юго-западе Москвы неизвестный мужчина с топором повредил припаркованный спорткар Nissan GT-R, после чего покинул место происшествия. Момент инцидента попал на видео и распространился в социальных сетях. Об этом со ссылкой на столичные телеграм-каналы пишет Мослента.
В Москве мужчина с топором разбил стекла припаркованного автомобиля Nissan GT-R. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как неизвестный подходит к спорткару, наносит несколько ударов топором по автомобилю, после чего спокойно уходит.
По информации телеграм-канала «Москвач», инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. После повреждения автомобиля мужчина сел в свою машину и покинул место происшествия.
Причины произошедшего пока неизвестны. Также не сообщается, кому принадлежит поврежденный спорткар и обращался ли его владелец в правоохранительные органы. Обстоятельства инцидента выясняются.
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