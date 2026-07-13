Как не остаться без субсидий? Турбизнес Крыма получил единый центр информации и юридической помощи

По его словам, суть новшества не в бюрократическом усложнении, а в создании единого «окна» для коммуникации: теперь отельеры и туроператоры смогут получать информацию о всех видах господдержки — от федеральных субсидий до муниципальных льгот — без задержек и искажений.

Ганзий подчеркнул, что тем не менее функции штаба куда шире, чем просто информационный мостик. Для бизнеса, который тонко чувствует любые изменения в законодательстве, предусмотрена полноценная юридическая подстраховка. Это особенно актуально сейчас, когда правила получения помощи только формируются и любая ошибка в документах может стоить компании финансового транша. Помимо правовой помощи, в повестку неожиданно вышли инфраструктурные вопросы: штаб намерен плотно заняться проблемами энергоснабжения, сделав акцент на обмене практическим опытом использования генераторов и солнечных панелей.

По его мнению, этот шаг выглядит как признание того, что деньги — лишь часть решения, а в условиях санкционных ограничений и перебоев с ресурсами бизнесу критически не хватает координации. Создание такой площадки снижает панику, потому что у предпринимателей появляется конкретный адрес, куда можно прийти со своей проблемой или предложением. В итоге штаб становится не столько управляющей структурой, сколько сервисным центром, который помогает туристической отрасли Крыма адаптироваться к новой реальности — быстрее, грамотнее и с меньшими потерями.

Ранее сообщалось, что разработан механизм поддержки туризма Крыма на 3,7 млрд рублей.