Спасение отелей: власти Крыма и правительство РФ создают механизм субсидий для турбизнеса

Правительство России и руководство Крыма сейчас буквально «собирают по винтикам» механизм распределения рекордных 3,7 млрд рублей, которые были выделены полуострову в середине июля. Эти деньги — экстренная мера для спасения туристической отрасли, которая попала в жесткие тиски международных санкций. Министр курортов Сергей Ганзий в беседе с « Крым 24 » пояснил, что главная задача властей на данном этапе — не просто «раздать» средства, а создать максимально прозрачные и рабочие правила игры, чтобы помощь дошла до каждого отеля и туроператора, кто в ней действительно нуждается.

По его словам, сейчас идет самая кропотливая фаза процесса: чиновники дожидаются утверждения федеральных постановлений и прописывают четкие алгоритмы выплат. Суть проблемы в том, что деньги есть, но как именно их получить — пока большой вопрос. Ганзий подчеркнул, что условия получения субсидий должны быть проработаны до мельчайших деталей, иначе программа рискует превратиться в бюрократическую ловушку. Как только все нормативные документы будут подписаны и соглашение между уровнями власти вступит в силу, начнется практическая раздача средств на местах.

Ганзий подчеркнул, что от того, насколько грамотно сейчас пропишут критерии отбора, зависит главное: сможет ли бизнес оперативно закрыть кассовые разрывы и сохранить рабочие места в высокий сезон или же деньги «зависнут» в счетах. Власти делают ставку на адресность, чтобы охватить максимальное число игроков рынка, но для этого нужно найти баланс между строгостью проверок и скоростью перечисления денег. Пока ясно одно: без этой «подушки безопасности» крымский турбизнес справился бы с санкционным давлением гораздо тяжелее.

Ранее в АТОР раскрыли количество туристов, отдыхающих в Крыму.