Пожар в московской больнице: короткое замыкание эвакуировало 20 человек, огонь потушен, пострадавших нет
Из больницы в Москве эвакуировали 20 человек из-за пожара
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В московской больнице на Фортунатовской улице произошло возгорание, из-за которого срочно эвакуировали 20 сотрудников, а площадь пожара составила всего два квадратных метра. Об этом сообщает «Мослента».
По данным оперативных служб, возгорание случилось в техническом помещении, где произошло замыкание проводки. Площадь была минимальной, но дым быстро распространился по этажам, поэтому руководство приняло решение эвакуировать персонал. Всего вывели 20 человек, пациентов среди них не было — это обеспечило безопасность и исключило риск для тяжелобольных.
К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, а спустя несколько часов здание вернулось к штатной работе. В ГКБ уже проводят проверку электропроводки и усиливают контроль за техническими коммуникациями.
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