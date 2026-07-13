Пожар в московской больнице: короткое замыкание эвакуировало 20 человек, огонь потушен, пострадавших нет

В московской больнице на Фортунатовской улице произошло возгорание, из-за которого срочно эвакуировали 20 сотрудников, а площадь пожара составила всего два квадратных метра. Об этом сообщает «Мослента».

По данным оперативных служб, возгорание случилось в техническом помещении, где произошло замыкание проводки. Площадь была минимальной, но дым быстро распространился по этажам, поэтому руководство приняло решение эвакуировать персонал. Всего вывели 20 человек, пациентов среди них не было — это обеспечило безопасность и исключило риск для тяжелобольных.

К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, а спустя несколько часов здание вернулось к штатной работе. В ГКБ уже проводят проверку электропроводки и усиливают контроль за техническими коммуникациями.

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