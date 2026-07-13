Ресторатор Артем Карисалов назвал Москву лучшим городом на Земле

Российский ресторатор и блогер Артем Карисалов назвал Москву лучшим городом на Земле. По его словам, столица России выгодно отличается высоким уровнем сервиса, развитой ресторанной индустрией, большим количеством зеленых зон и комфортной городской средой.Такое мнение он высказал в интервью журналу « Москвич Mag ».

По словам Карисалова, который родился в Ленинграде, российская столица произвела на него сильное впечатление с первых дней знакомства и продолжает оставаться для него самым комфортным городом.

Отвечая на вопрос о сравнении Москвы с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином, ресторатор отметил, что жил во всех этих городах и может сопоставить условия жизни. Среди главных преимуществ российской столицы он выделил чистоту улиц, ухоженность общественных пространств, большое количество зеленых зон и высокий уровень развития ресторанной сферы.

Кроме того, Карисалов обратил внимание на особенности жизни в Москве. По его словам, город отличается быстрым темпом развития, высокой деловой активностью и постоянным появлением новых проектов.

Отдельно блогер отметил качество городского сервиса. Он подчеркнул, что москвичи привыкли к оперативной доставке еды, быстрому вызову такси и высокому уровню обслуживания, что, по его мнению, делает повседневную жизнь в столице более комфортной.

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