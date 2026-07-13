Трамп допустил возможность ликвидации представителей властей Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность силовых действий против представителей иранских властей. Такое заявление американский лидер сделал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, отвечая на вопрос о возможных действиях США и Израиля в отношении руководства Ирана. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Во время интервью радиоведущему Хью Хьюитту Дональд Трамп прокомментировал вероятность силовых действий против представителей руководства Ирана.

Отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты или Израиль ликвидировать представителей действующей власти Исламской Республики, американский президент заявил, что не исключает такой возможности.

«Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома добавил, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг Ирана. Других подробностей или пояснений относительно своих слов президент США не привел.

Ранее сообщалось, что умер автор «санкций из ада» и ближайший соратник Трампа — Линдси Грэм.