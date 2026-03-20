Церковный праздник 21 марта 2026: родительская суббота, что можно и нельзя делать, кого поминают

21 марта 2026 года в православном календаре — особая дата, насыщенная глубоким духовным смыслом. Это не просто один из дней Великого поста, а сразу несколько важных событий: родительская суббота, день памяти нескольких святых и праздник в честь чудотворной иконы Божией Матери. Разберем подробно, что отмечают православные 21 марта, какие традиции связаны с этим днем и как правильно его провести.

Какой церковный праздник 21 марта 2026 года

21 марта 2026 года в Русской Православной Церкви — суббота четвертой седмицы Великого поста. В этот день совершается сразу несколько памятных событий.

Главные события дня:

Родительская суббота четвертой седмицы Великого поста — день особого поминовения усопших

Память преподобного Феофилакта Исповедника, епископа Никомидийского

Память преподобных Лазаря и Афанасия Муромских (Олонецких)

Память апостола от 70-ти Ерма

Память священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского

Память преподобномученика Дометия Персиянина

Празднование иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная

Родительская суббота 21 марта 2026: поминовение усопших

21 марта — одна из трех родительских суббот Великого поста 2026 года (вместе с 7 и 14 марта). Почему эти субботы выделены в особые поминальные дни? Дело в том, что во время Великого поста ежедневная заупокойная молитва в храмах совершается редко. Богослужебный строй поста устроен так, что литургии нет в понедельник, вторник и четверг, а в среду и пятницу служится Литургия Преждеосвященных Даров. Чтобы верующие не оставались без возможности церковно помянуть своих усопших близких, Церковь установила специальные родительские субботы на второй, третьей и четвертой седмицах поста.

Особенности богослужения в родительскую субботу:

Накануне, в пятницу вечером, в храмах служится великая панихида — парастас. Все песнопения и чтения этого богослужения посвящены молитве за усопших. Утром в субботу совершается Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, после которой служат общую панихиду.

Как правильно помянуть усопших в этот день:

Посетить храм на богослужение — вечером в пятницу или утром в субботу

Подать записки с именами усопших родственников для поминовения на литургии и панихиде

Поставить свечи на канун (панихидный столик)

Принести продукты в качестве пожертвования на поминальный стол. Традиционно приносят хлеб, крупы, фрукты, овощи, растительное масло, кагор. Мясные продукты и крепкие спиртные напитки приносить не принято

После храма можно посетить кладбище и устроить дома скромную поминальную трапезу

Важно помнить: главное в родительскую субботу — это молитва. Поминальная трапеза — лишь вторичная традиция, а молитва за усопших — наша главная и неоценимая помощь отшедшим в мир иной.

Святые, память которых совершается 21 марта

Преподобный Феофилакт Исповедник, епископ Никомидийский

Святой Феофилакт жил в IX веке и был ревностным защитником иконопочитания в период иконоборческой ереси. За свою веру он претерпел гонения и ссылку. В церковных песнопениях его называют «светильником светлым» и «Троицы угодником».

Преподобные Лазарь и Афанасий Муромские (Олонецкие)

Эти святые подвизались на Русском Севере. Преподобный Лазарь Муромский, живший в XIV веке, основал Успенский монастырь на Муромском озере, а преподобный Афанасий, подвизавшийся в XV веке, продолжил его дело. Их память чтится как основателей северного монашества.

Апостол Ерм

Апостол от 70-ти, ученик апостола Павла. Он был епископом в Филиппополе — современном болгарском Пловдиве. В древней Церкви пользовалась большой популярностью книга «Пастырь», которая в некоторых списках Нового Завета приписывалась ему.

Священномученик Феодорит, пресвитер Антиохийский

Святой пострадал за веру при императоре Юлиане Отступнике в 361–363 годах. Он был известен своей ученостью и богословскими трудами, за что и принял мученическую кончину.

Преподобномученик Дометий Персиянин

Святой Дометий жил в IV веке и принял мученическую смерть за исповедание христианской веры во время гонений.

Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная

21 марта совершается празднование одной из самых почитаемых икон Русской Православной Церкви — Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение».

История обретения иконы:

Согласно церковному преданию, 8 сентября 1295 года (по старому стилю) в лесу близ разоренного войсками хана Батыя Курска охотник обнаружил икону, лежавшую у корней дерева ликом вниз. Когда он поднял образ, на том месте неожиданно забил ключ с чистой водой.

Икону перенесли в город Рыльск и установили в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Однако образ чудесным образом исчез и оказался вновь на месте своего явления. Жители Рыльска неоднократно возвращали икону в город, но она каждый раз возвращалась к первоначальному месту. Верующие усмотрели в этом знак особого благоволения Божией Матери к месту явления ее чудотворного образа.

Курская-Коренная икона «Знамение» на протяжении веков почиталась как защитница Русской земли. Перед ней молились во время нашествия Наполеона. В XX веке образ оказался в эмиграции и стал главной святыней русского зарубежья. В 2009 году икона была возвращена в Россию и сейчас находится в Курске.

Календарный контекст: как связаны эти события

21 марта 2026 года — суббота четвертой седмицы Великого поста. Это значит, что пост уже прошел свою середину. Накануне, 20 марта, в пятницу, с чтением особых молитв Крест, находившийся в центре храма всю Крестопоклонную неделю, возвращается в алтарь. А вечером 21 марта начинается всенощное бдение под воскресенье, когда Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, автора знаменитой «Лествицы» — руководства по духовному восхождению.

Родительская суббота 21 марта: что можно и нельзя делать

В родительскую субботу, как и во все дни Великого поста, сохраняются постные ограничения. По монастырскому уставу в этот день разрешается горячая пища с растительным маслом.

Что важно сделать в этот день:

Помолиться об усопших в храме и дома

Подать милостыню в память о близких

Посетить могилы родственников, если есть возможность

Чего не рекомендуется:

Устраивать шумные застолья с алкоголем

Ссориться и раздражаться

Отказываться от молитвы из-за бытовых дел

Народные традиции 21 марта: Вербоносица

В народном календаре 21 марта называли Весенним солнцеворотом или Вербоносицей. Считалось, что в этот день весна окончательно вступает в свои права, а верба начинает наливаться почками. Крестьяне ходили в лес за вербными веточками, которые затем освящали в храме — их использовали в Вербное воскресенье.

Итог: как провести 21 марта 2026 года православному христианину

21 марта — день, который объединяет молитву за усопших, прославление святых исповедников и почитание чудотворной иконы Божией Матери. Это суббота Великого поста, поэтому в центре внимания остается молитва и воздержание.

Лучший способ провести этот день — начать его с посещения храма, подать записки о здравии и упокоении, помолиться за литургией и панихидой. После богослужения можно устроить скромную поминальную трапезу в семейном кругу, вспоминая добрым словом ушедших родственников. И, конечно, не забывать, что родительская суббота — это не день скорби, а день надежды на всеобщее воскресение и встречу с теми, кого мы любим и помним.

Главное в этот день: молитва, милостыня и добрые дела в память об усопших — то, что действительно нужно их душам.