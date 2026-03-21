Церковный праздник 22 марта 2026: 40 мучеников Севастийских, приметы, что можно и нельзя делать

22 марта 2026 года — важная дата в православном календаре. В этот день совершается сразу два значимых события: воспоминание подвига 40 мучеников Севастийских и Неделя (воскресенье) четвертой седмицы Великого поста, посвященная преподобному Иоанну Лествичнику. Разберем подробно, какой церковный праздник отмечают 22 марта, какую историю он несет, какие традиции с ним связаны и как правильно провести этот день.

Какой православный праздник 22 марта 2026 года

22 марта 2026 года — воскресенье, четвертая Неделя Великого поста. В этот день Православная Церковь совершает два главных празднования:

Память 40 мучеников Севастийских — воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру в начале IV века

Неделя преподобного Иоанна Лествичника — день памяти автора знаменитой книги «Лествица», описывающей путь духовного восхождения

В народной традиции этот день называют Сороки, Сорок сороков, День жаворонка.

40 мучеников Севастийских: история подвига

Кем были Севастийские мученики

40 мучеников Севастийских — это воины-христиане, служившие в римском легионе в городе Севастия (территория современной Турции). Жили они в начале IV века, во времена правления императора Лициния, который был ярым гонителем христиан.

Обстоятельства мученической кончины

Согласно церковному преданию, воины отказались принести жертву языческим богам. За это их подвергли жестокому наказанию: раздетых донага, их вывели на лед Севастийского озера в лютый мороз. Чтобы сломить их волю, на берегу была растоплена баня — язычники надеялись, что воины откажутся от Христа ради тепла.

Один из воинов не выдержал мучений и побежал к бане, но упал замертво на пороге. Один из стражников, пораженный мужеством христиан, снял с себя одежду и присоединился к стоящим на льду, заняв место отступника. Все 40 воинов приняли смерть, но остались верны Христу.

Духовное значение подвига

Подвиг 40 мучеников Севастийских — это образец верности Христу до конца. Их память Церковь установила именно в середине Великого поста, чтобы напомнить верующим о необходимости терпения и мужества на пути к Пасхе. 22 марта им молятся о воинах, о благополучном прохождении военной службы, о даровании сил в испытаниях.

Преподобный Иоанн Лествичник: духовный ориентир четвертой недели поста

Кто такой Иоанн Лествичник

Преподобный Иоанн Лествичник — великий подвижник VI–VII веков, игумен Синайского монастыря. Он жил в эпоху расцвета восточного монашества и оставил после себя главный труд своей жизни — книгу «Лествица» (в переводе с греческого — «Лестница»).

«Лествица» — книга о восхождении к Богу

В своем знаменитом творении Иоанн Лествичник описал 30 ступеней, по которым душа человека восходит к Богу. Каждая ступень — это добродетель, которую необходимо стяжать, или страсть, которую нужно преодолеть. Книга стала настольной для многих поколений христиан, ее читают во время Великого поста, чтобы сверять свой духовный путь.

Поучения из «Лествицы»:

Не изощряйся в молитвенном красноречии, потому что нашего Небесного Отца часто радует и застенчивый, немудреный лепет детей

Многословие в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием образов. Единое же слово, обращенное к Богу, собирает ум в Его присутствии

Покаяние есть возобновление крещения. Покаяние есть договор с Богом об исправлении жизни

Почему его память совершается именно 22 марта

Память Иоанна Лествичника приходится на четвертое воскресенье Великого поста не случайно. Именно на середине пути важно оглянуться на пройденные ступени, оценить свои силы и настроиться на дальнейшее восхождение. «Достигнув середины поста, по-юношески устремимся духом к предстоящему пути, шествуя с Богом, братия, чтобы радостно встретить Пасху при воскресении Христовом» — так поется в богослужении этого дня.

Четвертая седмица Великого поста: календарный контекст

Чтобы понять значение 22 марта, важно знать, на какой неделе поста он приходится.

Четвертая седмица Великого поста в 2026 году проходит с 16 по 22 марта. Эта неделя называется Крестопоклонной или Средокрестной, потому что на ней продолжается поклонение Кресту, который был вынесен из алтаря в Крестопоклонное воскресенье.

18 марта, среда четвертой недели, называется Средокрестием или Средопостием — в этот день исполнилось ровно половина Великого поста (если считать от начала до Страстной седмицы).

21 марта — родительская суббота четвертой седмицы Великого поста, последний день особого поминовения усопших в этом посту. В следующий раз общецерковная заупокойная молитва будет совершаться уже после Пасхи, на Радоницу.

22 марта — воскресенье, Неделя преподобного Иоанна Лествичника, и в этот же день — память 40 мучеников Севастийских.

Как проходит богослужение 22 марта

В воскресенье 22 марта в православных храмах совершается Божественная литургия. В 2026 году, поскольку на эту дату приходится память 40 мучеников Севастийских, она будет посвящена их подвигу.

Особенности богослужения:

Утром — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

По окончании литургии совершается молитвенное славление 40 мученикам

Во многих храмах освящают «жаворонков» — постные булочки в виде птиц, символизирующие души святых, вознесшиеся ко Господу

Вечером 21 марта, накануне воскресенья, совершается всенощное бдение.

Традиции дня: жаворонки и кресты

Выпечка «жаворонков»

Главная народная традиция 22 марта — выпечка постных булочек в форме птичек, которые называют жаворонками. Эта традиция связана с тем, что день памяти 40 мучеников совпадает с весенним равноденствием и прилетом первых птиц. Наши предки верили, что жаворонки приносят на крыльях настоящую весну.

Как пекли жаворонков:

Из постного теста (ржаного или пшеничного) формовали птичек

В некоторых булочках прятали монетку, зерно или уголек — кому что достанется, того ждет богатство, урожай или испытание

Дети поднимались на возвышенности, «кликали весну» и угощали птичек соседей

Выпечка «лествиц» (лестичек)

В воскресенье 22 марта также было принято печь «лествицы» или «лестички» — пирожки, которые выкладывались на плоские длинные полоски теста, чтобы получилось подобие лестницы. Эта традиция связана с памятью Иоанна Лествичника и его книгой «Лествица» — лестницей добродетелей.

Народные обряды

В народе 22 марта называли также Днем жаворонка и связывали с ним ряд поверий:

Считалось, что в этот день нельзя злиться и спорить, иначе можно заболеть или поссориться с близкими

Не рекомендовали отправляться в дальние поездки — в пути может случиться беда

Женщины старались не встречаться с подругами, чтобы муж не загулял

День подходил для отдыха и семейного времяпрепровождения

Приметы на 22 марта о погоде и урожае

С этим днем связано множество погодных примет:

Если 22 марта тепло — будет 40 теплых дней, если холодно — 40 холодных утренников

Если сороки и галки прилетают — к теплу

Увидеть скворца — скоро весна, чайку — лед пойдет, жаворонка — к теплу

Если в этот день скотина напьется от таящих сосулек — будет хорошая весна

Что можно и нельзя делать 22 марта в пост

Поскольку 22 марта приходится на Великий пост, действуют постные ограничения.

Питание

22 марта, как воскресенье четвертой седмицы, разрешается горячая пища с растительным маслом. Рыба в этот день не разрешается, так как праздник 40 мучеников не относится к числу тех, на которые Уставом допускается послабление. Однако во многих семьях есть традиция печь постные булочки-жаворонки.

Что важно сделать

Посетить воскресное богослужение в храме

Помолиться 40 мученикам Севастийским — о воинах, о терпении в испытаниях

Вспомнить наставления Иоанна Лествичника, задуматься о своем духовном восхождении

По возможности испечь жаворонков и угостить ими детей и близких

Чего лучше избегать

Ссор, злости, споров — 22 марта это особенно нежелательно

Прекращать поститься и употреблять скоромное

Забыть о молитве, погружаясь в бытовые заботы

Именинники 22 марта

22 марта именины отмечают: Акакий, Александр, Афанасий, Валерий, Иван, Илья, Кирилл, Леонтий, Николай, Тарас, Феодул, Феофил.

Итог: как провести 22 марта 2026 года православному христианину

22 марта 2026 года — особый день в церковном календаре. Это воскресенье Великого поста, которое объединяет память великого духовного учителя Иоанна Лествичника и подвиг 40 мучеников Севастийских.

Лучший способ провести этот день — начать его с посещения храма, помолиться за литургией, причаститься Святых Христовых Таин. Вспомнить о 40 воинах, которые не отреклись от Христа даже перед лицом мучительной смерти, и попросить у них сил для прохождения оставшейся половины поста. Вспомнить и о лествице добродетелей, которую описал Иоанн Лествичник, и задуматься: по каким ступеням я иду к Богу? Какие страсти мне еще предстоит победить?

После богослужения можно собраться с семьей за скромной постной трапезой, испечь жаворонков, порадоваться приближающейся весне. И, конечно, не забывать, что главное в этот день — не обрядовые подробности, а молитва, доброе расположение духа и память о тех, кто своей верой и страданиями засвидетельствовал истину Христову.

Главное в этот день: молитва, добрые дела и радость о том, что пост перевалил за середину, а впереди — Светлое Христово Воскресение.