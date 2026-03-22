Церковный праздник 23 марта 2026: что можно и нельзя делать в Василисин день, приметы и традиции

23 марта 2026 года в православном календаре отмечено особой печатью. В этот день верующие переступают порог пятой седмицы Великого поста — времени, когда духовное напряжение достигает своей высшей точки, а богослужения обретают особую глубину и торжественность. Именно 23 марта Церковь обращает свой взор к подвигу мученика Кодрата Коринфского и его верной дружины, а также вспоминает праведного Павла Таганрогского и преподобную Анастасию Патрикию. Разберемся, чем наполнен этот день, какие смыслы он открывает для верующего человека и как провести его с наибольшей духовной пользой.

Какой православный праздник 23 марта 2026 года

23 марта 2026 года открывает понедельник пятой седмицы Великого поста. Для тех, кто внимательно следит за церковным ритмом, эта дата знаменует вхождение в особый отрезок постного пути — неделю, насыщенную редкими богослужебными последованиями и глубокими духовными уроками. В этот день Святая Церковь возносит молитвы сразу нескольким угодникам Божиим.

Главные события дня:

Память мученика Кодрата и его сподвижников — Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и многих других, пострадавших в Коринфе в III столетии

Память праведного Павла Таганрогского, чья подвижническая жизнь в XIX веке стала примером истинного служения ближним

Память преподобной Анастасии Патрикии, оставившей царский двор ради пустынного безмолвия

Память священномученика Димитрия Легейдо, пресвитера, чей подвиг относится к XX веку

В народной традиции этот день величают Василисиным днем или Василисой — указательницей вешних вод. Такое название связано с одной из мучениц, чья память совершается в этот день, и с особым вниманием к таянию снегов, которое в конце марта становится главной приметой наступившей весны.

Пятая седмица Великого поста: начало важнейшего этапа

С 23 марта 2026 года для православных христиан начинается пятая седмица Великого поста — время, которое в церковной традиции именуют также Марьиной неделей или Константинопольской. Каждая из этих седмиц имеет свой неповторимый облик, но именно пятая выделяется среди прочих особой насыщенностью богослужебной жизни.

Почему эта неделя особенная

Пятая седмица Великого поста по праву считается одной из самых насыщенных в календарном круге. Именно здесь сосредоточены богослужения, которые не повторяются больше ни в какое другое время года. Главное из них — Мариино стояние, совершаемое в четверг. Это единственное в году последование, в котором Великий канон преподобного Андрея Критского звучит целиком, сопровождаемый чтением жития преподобной Марии Египетской.

Великий канон, состоящий из 250 тропарей, пронизывает душу покаянным чувством, а история Марии Египетской — женщины, прошедшей путь от глубокого падения к вершинам святости, — вселяет надежду в каждого, кто считает себя недостойным милости Божией. Встреча с этими текстами в середине поста помогает верующим перевести дух, собраться с силами и с новым усердием продолжить путь к Пасхе.

Суббота этой седмицы — день Похвалы Пресвятой Богородицы, когда в храмах торжественно читается акафист Божией Матери. Это богослужение, называемое также Субботой Акафиста, дарит молящимся особую радость и утешение.

Календарь пятой седмицы 2026 года

23 марта, понедельник — начало пятой седмицы, день памяти мученика Кодрата и его дружины

24 марта, вторник — память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, и преподобного Евфимия

25 марта, среда — Литургия Преждеосвященных Даров, день памяти святителя Григория Двоеслова

26 марта, четверг — Мариино стояние, полное чтение Великого канона и жития преподобной Марии Египетской

27 марта, пятница — Литургия Преждеосвященных Даров

28 марта, суббота — Похвала Пресвятой Богородицы, торжественное чтение акафиста

29 марта, воскресенье — Неделя преподобной Марии Египетской, завершающая пятую седмицу

Мученик Кодрат Коринфский и его дружина: история подвига

Кем были Кодрат и его соратники

Святой мученик Кодрат жил в древнем Коринфе — городе, который в III веке был крупным центром римской провинции Ахайя. В те времена император Декий развернул жестокое гонение на христиан, требуя от всех жителей империи принесения жертв языческим богам. Кодрат и его сподвижники — более двадцати человек разного возраста и положения — оказались среди тех, кто отказался отречься от Христа.

В их числе были Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент, Викторин, Виктор, Никифор, Клавдий, Диодор, Серафион, Папий, Леонид, а также женщины — Хариесса, Нунехия, Василиса, Ника, Галина, Феодора и другие. Каждый из них выбрал смерть вместо предательства своей веры.

Обстоятельства мученической кончины

Согласно житию, всех их привели на суд к правителю Коринфа. Ни угрозы, ни обещания не смогли поколебать их решимости. Они единодушно отказались принести жертву идолам, за что были подвергнуты жестоким истязаниям. Святой Кодрат, укрепляя своим примером остальных, первым принял мученическую кончину.

Особенно трогательной в этой истории выглядит твердость женщин и юношей, вошедших в число сподвижников. Ни возраст, ни пол не стали препятствием для исповедничества — вся община показала удивительное единство и верность Христу.

Почитание в русской традиции

Среди коринфских мучеников в русском народном календаре особо выделяется святая Василиса. Ее образ слился с представлениями о весенней воде, наделенной животворящей силой. В народе верили, что Василиса может наделить ручьи памятью и способностью видеть сокровенное. К ней обращались с молитвами о сохранении домов от весенних разливов — просили, чтобы талые воды обошли стороной жилье и не подтопили погреба.

Праведный Павел Таганрогский

23 марта Православная Церковь совершает память еще одного подвижника — праведного Павла Таганрогского, чья жизнь пришлась на XIX столетие. Этот святой дорог русскому сердцу, потому что его путь проходил по родной земле, а его подвиг был подвигом милосердия и любви к ближним.

Павел Таганрогский (в крещении Павел Васильевич Плотников) появился на свет в 1792 году в Черниговской губернии. С ранних лет он стремился к духовной жизни, много путешествовал по святым местам, а затем поселился в Таганроге. Здесь он вел самую простую жизнь: помогал бедным, принимал странников, давал советы и наставления всем, кто к нему приходил. За свою прозорливость и дар утешения он снискал любовь многих горожан.

Скончался праведный Павел в 1879 году, оставив по себе память как великий заступник и молитвенник. К его могиле и сегодня приходят люди, ища помощи в житейских нуждах и духовных затруднениях.

Преподобная Анастасия Патрикия

Еще одна святая, чья память приходится на 23 марта, — преподобная Анастасия Патрикия, жившая в VI веке. Ее история — это путь от царских палат к пустынной келье, от мирской славы к безвестному подвигу.

Анастасия происходила из знатного рода и была приближена ко двору императора Юстиниана. После смерти мужа она не пожелала оставаться в миру и тайно покинула Константинополь, направившись в египетскую пустыню. Там, скрыв свое имя и происхождение, она приняла иноческий постриг и многие годы подвизалась в строгом воздержании и непрестанной молитве. Ее жизнь — пример того, как ради Христа можно оставить все, что ценится в мире, и обрести истинную свободу.

Народный праздник 23 марта: Василиса — вешней воды указательница

В народном календаре 23 марта именовали Василисиным днем или Василисой — указательницей вешних вод. Это название появилось не случайно: именно в конце марта снега начинают активно таять, ручьи набирают силу, и вода становится главной хозяйкой на земле.

Смысл и традиции дня

Для крестьянина 23 марта был днем, когда окончательно решалась судьба зимнего запаса снега. Если вода уходила быстро и без вреда для построек — это сулило добрый год. Если же разлив грозил подтоплением — нужно было спешить с защитными работами.

В этот день крестьяне выходили осматривать канавы и водостоки, расчищали их от льда и мусора, рыли новые отводные каналы. Особое внимание уделяли подполам и погребам, которые весной страдали от подтоплений чаще всего. Крыши проверяли на прочность, чинили ограды, готовили инвентарь к севу — словом, завершали приготовления к началу полевых работ.

У рыбаков 23 марта был особый день. Считалось, что в это время рыба особенно хорошо идет, и многие отправлялись на ловлю. Тарань и плотва, по поверьям, в Василисин день брали самую лучшую наживку.

Что можно и нельзя делать в Василисин день

Народная мудрость оставила нам немало наставлений о том, как следует и как не следует вести себя 23 марта.

Что рекомендуется делать:

Отводить талую воду от построек — прорыть канавки, расчистить стоки, укрепить откосы. Считалось, что вода, пущенная в нужное русло, принесет благополучие.

Проверить крыши и водостоки, чтобы весенние ручьи не подмыли стены.

Заняться ремонтом сельскохозяйственного инвентаря — от сохи до бороны.

Выйти в поле или во двор, чтобы «поздороваться с землей». Наши предки верили, что 23 марта земля просыпается от зимнего сна и ее нужно поприветствовать добрым словом.

Чего не рекомендуется:

Ссориться, сплетничать и тратить деньги без нужды. В народе говорили, что если нарушить мир в доме в этот день, можно разозлить саму Василису, и она нашлет на двор лишнюю воду.

Начинать крупные стройки и вбивать колья в землю — по поверьям, это могло «запечатать» урожай и сделать землю бесплодной.

Одалживать хлеб и соль из дома. Считалось, что вместе с этими продуктами из семьи уходит достаток и благополучие.

Вести пустые разговоры за едой. Говорили: «Наговоришь пустое за столом — так и лето пройдет без толку».

Народные приметы на 23 марта

С Василисиным днем связано множество примет, по которым наши предки судили о погоде на ближайшие недели и о будущем урожае. Некоторые из них дошли до наших дней и могут быть полезны даже современному дачнику.

Приметы о погоде и урожае

Утренний туман 23 марта считался верным признаком ранней и теплой весны. В народе говорили: «Василисин туман снег съедает, землю греет».

Гром или гроза в этот день предвещали хороший урожай и жаркое лето. Если же грома не слышно и дует холодный ветер — ждали затяжной весны и неурожая.

Появление первых жаворонков, ласточек или журавлей в этот день воспринималось как сигнал, что весна окончательно вступила в свои права и холода больше не вернутся.

Тихие, спокойные ручьи предвещали благополучный паводок без разрушений. Бурное же течение сулило риски подтоплений.

Если 23 марта снег тает интенсивно, но лужи стоят неподвижно — лето будет засушливым. Если вода бежит ручьями, а земля быстро просыхает — к раннему и теплому лету.

Приметы о поведении птиц и животных

Воробьи, хохлящиеся с утра, сбивающиеся в кусты и громко чирикающие, предвещали непогоду.

Ворона, прячущая клюв под крыло, — к похолоданию.

Птицы, вьющие гнезда с южной стороны деревьев, предупреждали о холодном лете.

Скворцы, вернувшиеся к 23 марта, сулили скорое таяние снега.

Глухарь, ночующий на дереве, — к оттепели.

Приметы о сне

Снам, увиденным в ночь на 23 марта, придавали особое значение. Тяжелый, тревожный сон считался предвестником неожиданных вестей или жизненных потрясений. Спокойный же, светлый сон сулил размеренную жизнь без лишних волнений и тревог.

Постное питание 23 марта 2026 года

23 марта 2026 года приходится на понедельник пятой седмицы Великого поста, а значит, в этот день действуют строгие ограничения в пище. По монастырскому уставу, понедельник — день сухоядения, когда не употребляют пищу, прошедшую термическую обработку.

Что разрешается:

хлеб и сухари

свежие и моченые овощи, фрукты

орехи и семечки

мед и сухофрукты

вода

Растительное масло в этот день не употребляется. Рыба также под запретом.

Впрочем, важно помнить, что пост — это не диета. Церковь напоминает: воздержание в пище имеет смысл только тогда, когда оно соединено с молитвой, добрыми делами и внутренним сосредоточением. Ослабленным, больным, беременным и кормящим женщинам устав позволяет послабления — об этом стоит посоветоваться с духовником.

Как провести 23 марта 2026 года православному христианину

23 марта — день, который дает верующему человеку возможность прикоснуться сразу к нескольким важным духовным темам: мужеству мучеников, милосердию праведников и покаянному настрою Великого поста.

Посещение храма

В понедельник пятой седмицы, хотя Литургия и не совершается (в будние дни Великого поста она служится только в среду и пятницу), храмы открыты для молящихся. Здесь читаются часы и другие службы, и верующие могут прийти, чтобы поставить свечу, помолиться у икон, подать записки о здравии и упокоении. Особенно хорошо в этот день помолиться мученику Кодрату и его дружине, прося у них заступничества.

Молитва святым дня

Мученику Кодрату и его сподвижникам можно молиться о даровании мужества в исповедании веры, о защите от искушений, о терпении в трудных обстоятельствах. Праведного Павла Таганрогского просят о помощи в житейских нуждах, о здравии близких, о разрешении семейных проблем. Преподобной Анастасии Патрикии молятся о даровании смирения и терпения.

Что важно сделать в этот день

Найти время для молитвы — в храме или дома.

Прочитать жития святых, память которых совершается 23 марта, чтобы лучше понять смысл их подвига.

Избегать пустословия, раздражения и уныния — тех страстей, которые особенно мешают духовной жизни.

Помочь нуждающимся — милостыня и добрые дела в пост обретают особую ценность.

Провести день в мире с домашними, избегая ссор и обид.

Чего лучше избегать

Ссор и конфликтов — в этот день мир в доме особенно важен.

Излишеств в пище даже в рамках разрешенных продуктов.

Забывать о молитве, погружаясь в бытовые заботы и суету.

Другие праздники 23 марта 2026 года

Помимо церковного торжества, 23 марта отмечено в календаре несколькими важными событиями, которые имеют значение для жителей России и всего мира.

День работников гидрометеорологической службы России

23 марта в России поздравляют тех, кто посвятил свою жизнь предсказанию погоды — метеорологов, гидрологов, климатологов. Профессиональный праздник был установлен указом Президента в 2008 году, но корни его уходят в 1834 год, когда в Санкт-Петербурге была создана первая в России метеорологическая обсерватория. Без этих специалистов сегодня невозможно представить ни авиаперелеты, ни морские плавания, ни даже простую прогулку за город — их труд ежедневно помогает миллионам людей планировать свои дела.

Всемирный день метеорологии

Международный праздник, учрежденный Всемирной метеорологической организацией. Датой выбрано 23 марта, потому что в этот день в 1950 году вступила в силу Конвенция о создании ВМО. Каждый год праздник проходит под новым девизом, привлекая внимание к вопросам климата, изменениям окружающей среды и роли метеорологии в устойчивом развитии.

День Конституции Чеченской Республики

Для жителей Чеченской Республики 23 марта — официальный праздничный день. В 2003 году на всенародном референдуме была принята Конституция Чечни, что стало важной вехой в восстановлении мирной жизни и стабилизации обстановки в регионе. Этот день отмечается как символ единства и гражданского согласия.

Итог: как провести 23 марта 2026 года

23 марта 2026 года открывает перед православным христианином особую страницу постного пути. Это понедельник пятой седмицы — недели, которая приведет верующих к Мариину стоянию, к Похвале Пресвятой Богородицы и к воскресному дню, посвященному преподобной Марии Египетской. В этот день Церковь прославляет мученика Кодрата, чья верность Христу не дрогнула перед лицом смерти, и его сподвижников, среди которых были и женщины, и юноши.

Лучший способ провести этот день — впустить в свою жизнь молитву, добрые дела и тихое размышление о пройденной половине поста. Можно прийти в храм, даже если это обычный будний день.