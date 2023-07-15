«У нас все время что-то отваливалось»: блогеры рассказали о своем удивительном путешествии в Арктику на стареньком авто

Жители Люберец снимают свое кино. Причем не абы где, а в Арктике. Туда тревел-блогеры Александр Еликов и Алексей Жирухин отправились с друзьями на «Москвиче» 81 года. В беседе с «Подмосковье неделя» парни рассказали, как пересекли на машине, у которой всю дорогу «что-то отваливалось», полярный круг, ночевали в настоящем чуме и какие их приключения можно увидеть в сериале.

А ВДРУГ Я ПОМРУ?

Сможет ли «Москвич» 412-й модели доехать из столицы до Ямала и покорить Арктику? Таким вопросом задались путешественники из Люберец Александр Еликов и Алексей Жирухин. В положительном ответе Александр был уверен. В юности он уже совершал похожий вояж.

«Это было больше 20 лет назад. Я с родителями жил в Новом Уренгое. Они уехали в отпуск в Тверь. А «Москвич» отца остался дома. И тогда я спер у отца машину и погнал за ними. Прекрасно, кстати, проехал», – смеется Александр.

И вот спустя столько лет Александр решил повторить эксперимент с товарищем. В новогодние праздники в начале 2023 года они купили такой же «Москвич» (только 1981 года), а в феврале стартовали на Ямал.

«Только наш маршрут начинался уже не из Твери, а прямо с Красной площади в Москве», – вспоминает Алексей.

Фото: [ Алексей Жирухин ]

В экстремальную поездку ребята взяли с собой еще двух попутчиков – товарищей Дмитрия Гостинщикова и Наталью Шиповскую.

«Мне 57, а вдруг я помру и не успею побывать с ними на Ямале, увидеть все это своими глазами! – улыбается женщина. – Я и раньше ездила с ребятами в их экспедиции. Александр прекрасно управляется с этой машиной. Бояться нечего».

СТАЛ НАСТОЯЩИМ ПОЛЯРНИКОМ

Свои дорожные приключения ребята снимали на видео.

«Мы хотели показать, что такая поездка в Арктику на стареньком «Москвиче» вполне реальна, – говорит Еликов. – Каждый, кто хочет туда съездить бюджетно, может это сделать. Никакого пафоса. Никаких автовозов и контейнеров. Одно старое авто, желание путешествовать, немного терпения и чувство юмора – вот и все, что нужно», – считает Александр Еликов.

Первая серия комедии, кстати, уже вышла на YouTube. Сериал назвали «Москвич» – полярник».

Название сериалу дали не просто так. В Салехарде – столице Ямало-Ненецкого автономного округа – «Москвич» ребят стал настоящим полярником. В городе есть стела «66 параллель». Она стоит как раз на том месте, где проходит граница полярного круга.

«А раз мы добрались до этой стелы, значит, стали всамделишными полярниками и наш «Москвич» теперь смело носит это звание», – утверждает Александр.

Фото: [ Алексей Жирухин ]

Путешественники побывали в Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое.

«А еще мы ночевали в настоящем чуме у коренных малочисленных народов Севера. Это что-то невообразимое. Пустота, тишина, снег, вокруг – ни души», – вспоминает Александр.

ОТНОСИТЕСЬ С ЮМОРОМ

Цель достигнута. Старенький «Москвич» покорил Арктику. Ребята говорят, что стали первыми, кто в XXI веке на советской машине доехал до Севера. Но эта дорога им запомнится надолго.

«У нас все время что-то отваливалось. «Москвич» ломался. Но это не проблема, когда ты в хорошей компании. Такие моменты вызывают только смех. Может, поэтому у нас получилась именно комедия, а не другой жанр», – признается Алексей Жирухин.

Эту поездку четверо друзей совершили зимой. Машину оставили на Ямале, а сами полетели домой на самолете. Сейчас, летом, они снова отправились обратно, чтобы проехать на «Москвиче» Ямало-Ненецкий округ в теплое время года. Камера снова при друзьях, а это значит, что вый­дут и летние серии комедии. По зимнему туру Александр и Алексей планируют сделать четыре серии, а вот из летней поездки получится еще и документальная лента.