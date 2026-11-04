Химки гордятся: школьница взяла серебро на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Ученица школы № 8 имени Матвеева из Химок Анна Ионкина вошла в число призеров национального чемпионата «Абилимпикс» — 2026. В понедельник, 2 ноября, она заняла второе место в компетенции «Лабораторный химический анализ» среди школьников. Путь в финал начался с победы на региональном этапе, после чего девушка вошла в сборную Московской области, сообщила администрация городского округа.

«Я очень рада, что смогла пройти такой путь и завоевать серебро. Это был новый и интересный для меня опыт. Спасибо моей наставнице Ирине Александровне за подготовку, терпение и поддержку, директору школы Ольге Николаевне и всему педагогическому коллективу — за веру в меня. Очень приятно, что мои старания привели к такому результату!» — поделилась Анна Ионкина.

Сама Анна вспоминает, что все началось в декабре прошлого года. Учитель химии Ирина Котикова предложила ей попробовать силы в чемпионате. Школьница согласилась, удачно выступила на региональном уровне и получила право представлять Подмосковье в финале без дополнительного отбора. Под наставничеством Котиковой она освоила практические приемы лабораторного анализа, научилась исследовать вещества и оценивать полученные результаты.

«В декабре прошлого года я предложила Ане поучаствовать — просто попробовать себя в новом направлении. Она согласилась, и мы начали подготовку. В финале ей противостояли очень сильные участники, но она справилась с волнением и показала высокий уровень подготовки», — рассказала наставник школьницы, учитель химии школы №8 им. Матвеева Ирина Котикова.

По словам педагога, химия — не единственное увлечение Анны. Девушка хорошо учится, а свободное время посвящает музыке в Центральной детской школе искусств Химок. Она играет на домре, участвует в творческих конкурсах и часто занимает призовые места. В планах — продолжить музыкальное образование и поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

«Мы рады, что в нашей школе дети могут пробовать свои силы, получать поддержку педагогов и находить собственные пути развития. Такие результаты — показатель того, насколько важны индивидуальный подход и возможности, которые сегодня открывает система образования Химок.», — отметила директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

По информации администрации, всего в чемпионате участвовали более тысячи конкурсантов из 89 регионов России. Соревнования охватили 50 компетенций — от высокотехнологичных направлений и промышленного производства до медицины и сферы услуг. Московскую область представляли 86 человек: школьники, студенты колледжей и специалисты. Сборная региона завоевала 42 медали — 13 золотых, 21 серебряную и 8 бронзовых, войдя в тройку лидеров страны.

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