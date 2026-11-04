С орбиты — с праздником: экипаж МКС обратился к россиянам в День народного единства

«Дорогие соотечественники! <…> Поздравляем вас с Днем народного единства. Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь. И в этом — глубокий смысл праздника, который мы отмечаем 4 ноября. Он напоминает нам о том, как в переломные моменты истории сила России рождалась в сплоченности, готовности поддержать друг друга, встать плечом к плечу ради общего будущего», — сказал Дубров.

От лица экипажа выступила Анна Кикина. По ее признанию, находясь вдали от родной планеты, начинаешь по-особому ценить то, что связывает людей. Космонавт подчеркнула: когда перед командой стоит большая и важная цель, а отношения строятся на взаимном уважении и доверии, удается справляться с самыми трудными вызовами и совершать шаги на пользу всему человечеству. Именно в такие моменты, добавила она, границы возможного отступают.

День народного единства отмечается в России каждый год 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в Химках ко Дню народного единства прошел единый сбор гуманитарной помощи.