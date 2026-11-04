«Мы всех могнем»: Екатерина Мизулина поздравила россиян с Днем народного единства

«С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем», — написала Екатерина Мизулина.

Под поздравлением собрались комментарии, которые условно делятся на две группы. Первые отметили, что глава Лиги безопасного интернета разбирается в современных словах и свободно использует молодежный сленг.

«Да вы в тренде», — написал один из подписчиков.

По информации из открытых источников, слово «могнуть» пришло из английского сленга — от глагола to mog, означающего «превзойти», «затмить», «оказаться круче» . В русскоязычном сегменте интернета оно стало вирусным летом 2026 года после выхода песни «Я тебя могну» от блогерского объединения. Фраза быстро разошлась по соцсетям и даже попала в лексикон россиян.

Некоторые подписчики Екатерины Мизулиной присоединились к поздравлениям, оставив теплые пожелания по случаю праздника.

«Страна, с Днем народного единства!» — написал один из подписчиков.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Дата приурочена к событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник символизирует сплоченность народа и восстановление российской государственности после Смутного времени.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС поздравил жителей России с Днем народного единства 4 ноября.