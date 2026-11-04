₽340 тыс. за код: кто в Москве заработал больше всех по итогам октября 2026 года

Java-программист возглавил рейтинг зарплат в Москве с ₽340 тыс. в октябре

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Аналитики SuperJob по запросу агентства РИА Новости составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий Москвы по итогам октября 2026 года.

По данным издания, первые три строчки заняли Java-разработчик, продукт-менеджер и бизнес-аналитик.

По данным исследования, медианная зарплата программиста на Java достигла ₽340 тыс. в месяц. Продукт-менеджеру предлагают ₽330 тыс., бизнес-аналитику — ₽250 тыс.

В топ-5 также попали инженер строительного контроля с зарплатой ₽200 тыс. и водитель большегрузного транспорта — ₽190 тыс.

А вот самый заметный годовой прирост зарплат показали другие категории, отметили аналитики исследования. Специалисты по розничному кредитованию стали получать на 23% больше — до ₽135 тыс. Токари-расточники и специалисты по взысканию задолженности прибавили 17%, их доход вырос до ₽140 тыс. Финансовые менеджеры и электромонтажники прибавили по 14%: первые теперь получают ₽160 тыс., вторые — ₽125 тыс.

Ранее сообщалось, как на самом деле живут молодые специалисты по ИИ.

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