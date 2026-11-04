₽340 тыс. за код: кто в Москве заработал больше всех по итогам октября 2026 года

Аналитики SuperJob по запросу агентства РИА Новости составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий Москвы по итогам октября 2026 года.

По данным издания, первые три строчки заняли Java-разработчик, продукт-менеджер и бизнес-аналитик.

По данным исследования, медианная зарплата программиста на Java достигла ₽340 тыс. в месяц. Продукт-менеджеру предлагают ₽330 тыс., бизнес-аналитику — ₽250 тыс.

В топ-5 также попали инженер строительного контроля с зарплатой ₽200 тыс. и водитель большегрузного транспорта — ₽190 тыс.

А вот самый заметный годовой прирост зарплат показали другие категории, отметили аналитики исследования. Специалисты по розничному кредитованию стали получать на 23% больше — до ₽135 тыс. Токари-расточники и специалисты по взысканию задолженности прибавили 17%, их доход вырос до ₽140 тыс. Финансовые менеджеры и электромонтажники прибавили по 14%: первые теперь получают ₽160 тыс., вторые — ₽125 тыс.

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